7 maneiras de corrigir Call of Duty: Warzone Dev Error 6661

Call of Duty: zona de guerra é um jogo de tiro em primeira pessoa de ação e aventura com milhões de downloads. Os desenvolvedores tentaram tornar o jogo mais suave para os jogadores. Mas todos sabemos que alguns erros nos jogos são comuns. Existem diferentes erros de desenvolvimento que os jogadores enfrentam no jogo. Um deles é o Call of Duty: Warzone Dev Error 6661. Muitos jogadores no jogo estão enfrentando esse problema. Se você também está enfrentando o problema no jogo. Então continue lendo este guia até o final para saber como resolver o problema em seu sistema.

O que é Call of Duty: Warzone Dev Error 6661?

Os jogadores estão confusos sobre o Dev Error 6661 que obtiveram no Call of Duty: Warzone. Quando estão tentando iniciar o jogo, recebem uma mensagem de erro e, devido a isso, não conseguem jogá-lo. Para quem não sabe, esse problema ocorre por diversos motivos, que listaremos a seguir. Verifique-os para que você possa corrigir o problema sem problemas.

Existem alguns arquivos corrompidos no jogo.

Você não concedeu permissões administrativas adequadas ao jogo.

O problema pode ocorrer se houver alguma interrupção do servidor no jogo.

Como corrigir Call of Duty: Warzone Dev Error 6661

Os jogadores estão preocupados em como poderão consertar o problema em seu PC. Milhares de usuários relataram ter enfrentado o problema dev error 6661 no jogo. Então, aqui está como você pode resolver o erro dev 6661 em seu sistema.

Reinicie o seu PC

O Dev Error 6661 é causado por arquivos de configuração, janelas ou jogos. Se você estiver enfrentando o problema, tente reiniciar o PC. Se o problema for causado por arquivos do Windows ou pequenos bugs, ele será corrigido rapidamente.

Execute o jogo como administrador

O erro dev 6661 também é causado se o sistema não estiver concedendo permissão administrativa adequada. Você pode executar o jogo como administrador para resolver o problema em seu sistema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Clique com o botão direito no arquivo do jogo.

Você verá a opção “Executar como administrador”.

Selecione-o e dê permissão. Se o jogo começar a rodar, você deve fazer essa configuração permanentemente.

Novamente, clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo do jogo.

Selecione Propriedades e vá para a guia Compatibilidade.

Agora, selecione “Executar este programa como administrador”.

Clique em Aplicar. É isso.

Verifique se há problemas no servidor

Muitos usuários que enfrentaram o problema do erro de desenvolvimento 6661 em seus sistemas relataram que isso estava ocorrendo devido a problemas no servidor do jogo. Na época, quando eles estavam tentando iniciar e jogar, havia alguns problemas no servidor. Eles ficaram sabendo disso de diferentes fontes. Você também pode verificar o status do servidor seguindo os métodos listados abaixo.

Sites de terceiros: Se algum problema de servidor estiver ocorrendo com o Warzone, você pode verificar facilmente em sites famosos como o DownDetector ou outros sites semelhantes disponíveis na Internet.

Se algum problema de servidor estiver ocorrendo com o Warzone, você pode verificar facilmente em sites famosos como o DownDetector ou outros sites semelhantes disponíveis na Internet. Redes sociais e página oficial: Você também pode verificar o status do servidor do jogo seguindo o site e as contas de mídia social. O Warzone é um jogo muito popular; eles certamente irão atualizá-lo sobre as interrupções do servidor.

Executar com DirectX 11

Muitos jogadores baixaram o DirectX 12 em seus PCs. No entanto, também causa problemas com a execução do jogo. Muitos usuários que estão tentando jogar o jogo junto com o DirectX 12 relataram que estavam recebendo a mensagem de erro. O jogo pode não ser compatível para rodar corretamente com o DirectX 12. Muitos desenvolvedores recomendam que os jogadores baixem o DirectX 11, pois os jogos rodam corretamente.

Reparar os arquivos do jogo

Você receberá o Dev Error 6661 em Call of Duty: Warzone se houver algum arquivo corrompido. Sugerimos que você repare os arquivos do jogo neste caso. O iniciador do jogo no sistema vem com o recurso Reparar arquivos do jogo. Os usuários podem usá-lo para verificar os arquivos do jogo e corrigir o problema se houver algum arquivo corrompido. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o iniciador em seu sistema.

Vá para a Biblioteca.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades no menu.

Vá para Arquivos locais e selecione Verificar integridade dos arquivos do jogo.

É isso; você reparou com sucesso os arquivos do jogo.

Os desenvolvedores estão lançando novas atualizações para corrigir os diferentes problemas do jogo. Se você não baixou a atualização por muito tempo, há chances de que o problema também possa ser causado por ela. Listamos as etapas pelas quais você poderá atualizar o jogo no seu PC.

Abra o inicializador do jogo.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Agora, você verá a opção de atualização.

Se houver alguma atualização disponível, você a receberá lá. O download será iniciado automaticamente. Ative o recurso “Atualizações automáticas” se nenhuma atualização estiver disponível.

Limpar arquivos temporários

Às vezes, os arquivos de inicialização do jogo também podem causar problemas na execução do jogo. Portanto, sugerimos que você exclua os arquivos temporários do jogo do seu sistema para tentar resolver o problema, caso seja causado por ele. Você pode fazer isso facilmente com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o Executar no seu PC (pressione a tecla Windows + R).

Digite “%temp%.”

Selecione todos os arquivos.

Exclua-os. Além disso, exclua-os da Lixeira. Depois disso, tente executar o jogo.

Empacotando

Muitos usuários relataram enfrentar o problema de Call of Duty: Warzone erro de desenvolvimento 6661 no sistema deles. Listamos por que você pode enfrentar o problema com o jogo em seu sistema. Ao ver os motivos, você poderá analisar a causa do problema e corrigi-lo. Assim, você pode resolvê-los rapidamente com a ajuda dos métodos que listamos acima. É isso para este.

