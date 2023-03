7 maneiras de corrigir o erro do Facebook Este conteúdo não está disponível agora

Não é nenhuma surpresa que o Facebook seja uma plataforma de mídia social popular que as pessoas usam para se conectar com seus amigos, familiares e colegas. Não é incomum que um usuário encontre uma mensagem de erro que diz “O conteúdo não está disponível” ao tentar acessar uma postagem ou página específica. Essa pode ser uma experiência frustrante, especialmente se você estiver procurando informações importantes. Neste artigo, vamos discutir as razões por trás este conteúdo não está disponível facebook erros e fornecer algumas soluções práticas para corrigi-lo.

Vários fatores podem estar impedindo você de acessar uma determinada postagem ou página do Facebook. Abaixo estão alguns dos motivos mais comuns para o erro de conteúdo não disponível no Facebook:

É mais provável que a postagem ou página que você está tentando acessar tenha sido definida como privada, o que pode fazer com que você encontre esse erro. A menos que o proprietário da postagem tenha acesso restrito a um grupo específico de pessoas, você não poderá vê-la. Será impossível acessar uma postagem ou página que tenha sido excluída pelo seu proprietário ou pelo Facebook. Se o conteúdo não estiver disponível, você verá a mensagem “Conteúdo não disponível”. Sempre existe a possibilidade de o conteúdo do Facebook não estar disponível devido a falhas técnicas, assim como em qualquer outro site ou aplicativo. Portanto, pode haver um problema com sua conexão com a Internet, cache do navegador ou configurações do seu dispositivo. É possível que a mensagem de erro apareça quando a conta do Facebook for comprometida ou hackeada. Para evitar maiores danos, o dono da conta pode ter excluído a postagem ou definido a página como privada.

Vejamos algumas soluções práticas para corrigir o erro este conteúdo não está disponível no Facebook, agora que identificamos algumas das causas comuns.

Verifique as configurações de privacidade da postagem ou da página

Sua tentativa de acessar uma postagem ou página privada não será bem-sucedida se tiver sido definida como privada. Para começar, verifique as configurações de privacidade da publicação ou página. É necessário solicitar acesso ao dono da postagem caso você não faça parte do grupo ou lista de amigos.

Limpe o cache e os cookies do navegador

Ocasionalmente, um problema com o cache e os cookies do seu navegador pode fazer com que o conteúdo do Facebook fique indisponível. Você pode corrigir esse problema limpando o cache e os cookies do seu navegador. Para começar, siga estas etapas:

Vá para o seu navegador configurações e clique em “ Privacidade e segurança .”

Clique em “ Limpar dados de navegação .”

Certifique-se de que as caixas de seleção para “ Imagens e arquivos em cache ” e “ Cookies e outros dados do site ” estão selecionados.

Você pode escolher o intervalo de tempo que gostaria de limpar (por exemplo, horas recentes, dias recentes).

Então clique “ Apagar os dados ” e aguarde o processo terminar.

Verifique a sua conexão com a internet

Também é possível que uma conexão de internet fraca ou instável faça com que o conteúdo do Facebook não esteja disponível. É importante ter uma conexão de internet estável e forte. Você pode tentar redefinir seu roteador ou modem se estiver usando Wi-Fi.

O erro Este conteúdo não está disponível no Facebook pode ocorrer quando você usa um navegador desatualizado que não é compatível com o Facebook. Você deve certificar-se de que seu navegador está atualizado. Para atualizar seu navegador, siga estas etapas:

No canto superior direito do navegador, clique no botão três pontos (ou linhas). Então “ Sobre .” Clique em “ Atualizar ” se uma atualização estiver disponível e aguarde a conclusão.

Saia e entre novamente

Você pode resolver este erro de conteúdo não disponível no Facebook saindo da sua conta do Facebook e fazendo login novamente. Siga estas etapas:

Clique na seta voltada para baixo no canto superior direito da página inicial do Facebook.

Então clique “ Sair .”

Aguarde alguns minutos antes de fazer login novamente.

Desativar extensões do navegador

Às vezes, o Facebook tem problemas com as extensões do navegador, resultando no erro “o conteúdo não está disponível.” Se você tiver alguma extensão instalada, tente desativá-la e tente acessar novamente a postagem ou a página.

Existe a possibilidade de que o problema seja devido a um problema técnico do Facebook se nenhuma das soluções acima funcionar. Se precisar de ajuda nesse caso, entre em contato com o suporte do Facebook. Se precisar de ajuda do Facebook, siga estas etapas:

Na página inicial do Facebook, clique na seta voltada para baixo.

Então clique “ Ajuda e suporte .”

Basta clicar em “ Reportar um problema ” e escolha o tópico relevante.

Em seguida, para entrar em contato com o suporte do Facebook, siga as instruções na tela.

Embora as soluções acima possam ajudá-lo a corrigir o erro de conteúdo não disponível do Facebook, há uma etapa que você pode seguir para evitar que isso ocorra. Aqui estão algumas dicas:

Use uma senha forte e exclusiva e ative a autenticação de dois fatores em sua conta do Facebook para garantir sua segurança. Ao fazer isso, você manterá sua conta protegida contra hackers.

É importante atualizar regularmente o navegador e o software do dispositivo para garantir que você tenha os recursos de segurança e correções de bugs mais recentes. Isso evitará problemas de compatibilidade com o Facebook no futuro.

No Facebook, seja cauteloso ao clicar em links ou anúncios. Você pode ser redirecionado para sites de phishing ou malware, o que pode comprometer sua conta e resultar no erro de conteúdo não disponível.

Resumir

Com as soluções descritas neste artigo, você poderá resolver o erro de conteúdo não disponível do Facebook. Verifique as configurações de privacidade da postagem ou da página, limpe o cache e os cookies do navegador, verifique a conexão com a Internet, atualize o navegador, desconecte e conecte novamente, desabilite as extensões do navegador e entre em contato com o suporte do Facebook, se necessário.

De qualquer forma, isso é tudo o que temos para você em este conteúdo não está disponível erro do Facebook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver outras dúvidas.

