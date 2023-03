8 maneiras de corrigir o erro de serviço do modo de usuário do Valorant Vanguard

Valorant é um famoso jogo de ação multijogador online lançado para jogadores. Os jogadores adoram jogar por vários motivos. Recentemente, o jogo começou a receber mais downloads na loja de jogos devido aos gráficos e jogabilidade que oferece aos usuários. Existem vários modos disponíveis para os jogadores jogarem. Eles podem se treinar no jogo ou entrar na partida mortal para lutar com oponentes online. A jogabilidade é muito semelhante ao Counter-Strike: Global Offensive.

Mas os desenvolvedores tentaram diferenciá-lo dos outros jogos com diferentes recursos, jogabilidade e gráficos. Eles estão trabalhando para enviar novas atualizações para o jogo. Eles lançaram uma nova atualização para os jogadores onde eles devem instalar o Vanguard. No entanto, depois que o jogador concluir esta etapa, ele não poderá jogar. Muitos jogadores relataram problemas de serviço do modo de usuário vanguard com o jogo e agora estão procurando maneiras de corrigir o problema. Neste guia, listaremos as correções para resolver o problema no sistema. Certifique-se de verificá-los para resolver o problema.

O que é o Serviço de Modo de Usuário Vanguard?

Os usuários ainda desconhecem o Vanguard User Mode Service com o jogo Valorant. O Vanguard User Mode Service é uma tecnologia anti-fraude desenvolvida pela Riot games para proteger o Valorant de hackers e trapaceiros. Muitos jogadores tentam trapacear no jogo usando códigos de trapaça, aplicativos de terceiros, etc. Mas com a ajuda do Vanguard User Mode Service, os jogadores não poderão fazer isso.

O erro de serviço do modo de usuário Vanguard começou no sistema depois que os jogos da Riot enviaram uma atualização relacionada a ele. Milhares de usuários instalaram a atualização mais recente, mas como o serviço do Vanguard requer muitos recursos, está causando problemas para executá-lo. A maioria das razões que os usuários relataram para o erro Vanguard User Mode Service foram menos recursos do sistema e bugs com o Vanguard. Listamos os métodos abaixo para você resolver o erro no sistema. Certifique-se de implementá-los corretamente com a ajuda de nossa explicação.

Corrigir erro de serviço do modo de usuário do Valorant Vanguard

Muitos usuários estão lutando com as etapas para corrigir o erro de serviço do modo de usuário Vanguard no Valorant. Eles estão fazendo isso para jogar o jogo novamente no sistema. No entanto, os usuários não podem fazê-lo devido à falta de bons guias disponíveis na Internet para corrigir o problema. Listamos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema no sistema. Siga-os se quiser corrigir o problema sem problemas.

Verifique os requisitos do sistema

O problema do jogo não funcionar após a instalação da atualização pode ocorrer devido às especificações do sistema. Se o seu sistema não consegue lidar com o jogo e os processos do serviço Vanguard User Mode, há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a ele. Sugerimos que você verifique os requisitos de sistema do jogo e compare se o seu sistema possui recursos suficientes para rodar o jogo sem problemas. Você pode verificar os requisitos de sistema do jogo abaixo.

Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema operacional: Windows 7/8

Windows 7/8 Gráficos: IntelHD 4000, Radeon R5 200

Memória: 4 GB RAM

Processador: Intel Core 2 Duo E8400, Athlon 200GE (AMD)

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional: Windows 10 (64 bits)

Windows 10 (64 bits) Gráficos: GeForce GT 730, Radeon R7 240

Memória: 4 GB RAM

Processador: Intel i3-4150, Ryzen 3 1200

Finalizar tarefa – Vanguard User Mode Service

O problema começou a ocorrer após a instalação do Vanguard User Mode Service. Muitos usuários relataram que o Vanguard User Mode Service está consumindo muitos recursos do sistema, portanto, o sistema não pode executar o jogo corretamente. Nesse caso, você pode encerrar a tarefa do Vanguard, que está rodando em segundo plano, para verificar se o problema foi resolvido depois ou não. Muitos usuários tentaram o mesmo método para resolver o problema e conseguiram corrigi-lo fazendo isso. Listamos o procedimento para finalizar a tarefa no sistema; você pode conferir abaixo.

Abra o Gerenciador de tarefas em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Aba Processo .

. Selecione os Tarefa de serviços de modo de usuário Vanguard .

. Clique com o botão direito na tarefa.

Clique em Finalizar tarefa.

Depois de fazer isso, inicie o jogo e verifique se ele funciona corretamente.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

O problema também pode ocorrer devido aos arquivos do jogo corrompidos. Portanto, sugerimos que os jogadores verifiquem a integridade dos arquivos do jogo para corrigir se houver algum arquivo de jogo corrompido. Esse recurso verificará todos os arquivos do jogo e verificará se há arquivos ausentes no jogo. Ao verificar os arquivos, ele também continuará reparando os arquivos corrompidos, se houver. Você pode experimentar este método com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o inicializador do jogo.

Vá para Biblioteca e selecione o valorant jogo.

e selecione o jogo. Clique com o botão direito sobre ele e selecione Propriedades .

. Depois disso, vá para o Ficheiros locais .

. Selecione os Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o processo seja concluído. Feito isso, reinicie o seu PC e verifique se o jogo funciona corretamente.

Atualizar RAM

Uma das principais razões por trás do jogo não funcionar corretamente é menos recursos. Se você não quiser tentar os métodos acima, atualize sua RAM para 8 GB ou mais para corrigir o problema. Quando você atualiza a RAM, o sistema obtém mais recursos. Assim, o problema será resolvido depois disso.

Reinstale o Riot Vanguard

Como o problema está ocorrendo devido ao Riot Vanguard. Sugerimos que você o desinstale do seu sistema e instale-o novamente no site oficial.

Este método ajudou muitos usuários a resolver o problema. Você pode experimentá-lo para verificar se isso ajuda a resolver o problema.

Limpar arquivos temporários

Depois de baixar as atualizações mais recentes do Vanguard, limpe todos os arquivos temporários do sistema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Correr pressionando Windows + R Chave.

pressionando Chave. Tipo %temp% no campo de texto.

no campo de texto. Selecione todos os arquivos e pressione Del Botão.

Botão. Aguarde até que os arquivos sejam excluídos.

Agora, esvazie sua lixeira.

Depois disso, verifique se o jogo está funcionando corretamente ou não.

Reinstale o jogo

Os desenvolvedores já anunciaram que, se os usuários enfrentarem problemas com o jogo, eles devem reinstalá-lo em seu sistema para resolvê-lo. Esta é a única maneira de resolver o problema em seu sistema. Desinstale o jogo e exclua todos os seus arquivos do sistema e, após isso, reinicie o sistema. Depois de reiniciar o sistema, reinstale o jogo e verifique se ele funciona corretamente.

Mesmo depois de reinstalar o jogo em seu sistema, se você ainda estiver enfrentando o problema, a única maneira de resolver o problema em seu sistema é entrar em contato com a equipe de suporte. Eles são os únicos que podem encontrar alguma solução para resolver o problema do seu sistema. Portanto, contate-os enviando um e-mail.

Empacotando

Os usuários que baixaram a nova atualização do Vanguard estão relatando problemas com o jogo Valorant. Eles têm enfrentado vários problemas, por isso não conseguiram jogar o jogo corretamente. Com a ajuda deste guia, compartilhamos as maneiras de resolver o problema. Portanto, verifique-os e tente corrigir o problema que está enfrentando com o jogo Valorant.

GUIAS RELACIONADOS: