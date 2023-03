9 maneiras de corrigir o problema do Crab Game não iniciar ou não carregar

Os jogadores que baixaram o Crab Game não estão relatando problemas de carregamento. Esse problema começou depois que eles instalaram o jogo e tentaram executá-lo. Milhões de usuários baixaram o jogo e não estão enfrentando nenhum problema. Mas, alguns usuários estão relatando problemas. Para ajudá-lo a corrigir esse problema no seu PC, estamos aqui com este guia. Listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema em seu sistema.

Consertar Crab Game não inicia ou não carrega problema na inicialização

Você pode enfrentar o problema de não carregar o jogo em seu sistema por vários motivos. Pode ser os requisitos do sistema, conexão de rede, driver, etc. Estamos listando os métodos abaixo pelos quais você poderá resolver o problema de não carregamento em seu sistema. Verifique-os abaixo.

Verifique os requisitos do sistema

Muitos usuários estão relatando que o jogo não está carregando em seu sistema. Uma das principais razões para a causa desse problema pode ser os requisitos do sistema. Se o seu sistema não atender aos requisitos mínimos do jogo, o jogo não será carregado no seu sistema. Sugerimos verificar os requisitos de sistema do jogo e compará-lo com o seu PC para verificar se o sistema que você está usando será capaz de lidar com o jogo. Abaixo listamos as especificações, verifique-as.

Requisitos Mínimos do Sistema

Gráficos: Intel HD 520

Intel HD 520 Memória: 2GB RAM

2GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: windows 7

windows 7 Processador: Intel Core i3

Intel Core i3 Armazenar: 200 MB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Gráficos: Nvidia GeForce GTX650

Nvidia GeForce GTX650 SO: Windows 10

Windows 10 Processador: Intel Core I5-4440

Intel Core I5-4440 Armazenar: 200 MB de espaço disponível

Verifique a conexão com a Internet

O jogo requer uma conexão de internet estável para executar todos os seus componentes corretamente. Se o seu sistema não estiver conectado com uma conexão de internet estável, o problema de não carregar pode ocorrer com você. Sugerimos que você verifique a velocidade de internet do seu dispositivo para evitar tais problemas. Você pode verificar a conexão com a Internet usando a ajuda deste guia.

Aqueles que não atualizam os drivers em seu PC há muito tempo provavelmente enfrentarão o problema de não carregar. Sugerimos que você atualize os drivers desatualizados em seu PC para resolver o problema de não carregar. Você pode atualizar os drivers acessando o gerenciador de dispositivos. O driver principal que precisa ser atualizado para executar o jogo é o driver de rede e gráficos. Portanto, atualize-os para evitar o problema de não carregamento.

Desative o Firewall e Antivírus do Windows

O jogo não está carregando no seu sistema, portanto, há chances de que isso ocorra se o Firewall ou o antivírus do Windows o bloquear. Sugerimos que você desative o Firewall e o Antivírus do Windows no PC para verificar se esse é o motivo. Se, depois de desabilitar o Firewall e o Antivírus, o jogo começar a funcionar corretamente, há chances de que o Firewall ou o Antivírus tenham encontrado respostas suspeitas recebidas do servidor do jogo. Você pode verificar nosso guia sobre como desabilitar o Firewall/Antivírus do Windows para saber como desativá-lo.

Verifique os arquivos do jogo

O jogo pode não estar carregando em seu sistema se algum arquivo corrompido ou ausente estiver no diretório do jogo. No entanto, você não precisa se preocupar, pois os lançadores apresentam o recurso Reparar os arquivos do jogo. Assim, você pode usar o “Verificar integridade dos arquivos do jogo” para corrigir esse problema. Quando você usa esse recurso do iniciador, o iniciador avalia os arquivos do jogo e repara os arquivos corrompidos. Ao fazer isso, o problema de não carregar será corrigido. Para reparar os arquivos do jogo em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o inicializador do jogo.

Selecione o jogo e clique com o botão direito nele.

Agora, vá para a guia Arquivos locais.

Depois disso, selecione “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Agora, você tem que esperar até que o processo seja concluído.

Assim que o processo estiver concluído, reinicie o seu PC.

Verifique novamente se o problema ainda está ocorrendo ou não.

Reiniciar o jogo

Uma das razões pelas quais o jogo pode não estar carregando em seu sistema são as configurações erradas do jogo ou arquivos conflitantes. Sugerimos que você corrija esse problema usando o recurso de redefinição fornecido no Windows. Ao usar o recurso Redefinir do Windows no jogo, poderemos restaurar sua configuração padrão. Para redefinir o jogo no sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o Configurações no seu PC.

no seu PC. Clique em Aplicativos. Selecione Aplicativos instalados.

Role para baixo e procure por Crab Game.

Clique nos três pontos que estão disponíveis no lado direito.

Selecione os Modificar opção, e vá para a parte inferior da tela.

e vá para a parte inferior da tela. Depois disso, selecione Redefinir. É isso.

Há chances de que os desenvolvedores já tenham enviado as novas atualizações e, como você ainda está tentando usar a versão antiga do jogo, é por isso que está travando. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para lançar novas atualizações para que os jogadores possam jogar sem problemas. Portanto, sugerimos que você verifique as atualizações do jogo no inicializador para evitar/resolver esses problemas.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se o problema persistir, sugerimos que você tente reinstalar o jogo no seu PC. O problema de travamento pode ocorrer devido a bugs ou arquivos importantes ausentes. Portanto, sugerimos que você reinstale o jogo para resolver o problema.

Algumas outras maneiras de corrigir o problema

Reinicie o sistema: Se o jogo não estiver carregando em seu sistema, tente reiniciá-lo. Há chances de que o problema de não carregamento esteja ocorrendo devido a problemas nos arquivos de inicialização. Portanto, se você reiniciar o sistema, ele será corrigido.

Se o jogo não estiver carregando em seu sistema, tente reiniciá-lo. Há chances de que o problema de não carregamento esteja ocorrendo devido a problemas nos arquivos de inicialização. Portanto, se você reiniciar o sistema, ele será corrigido. Verifique as interrupções do servidor: Crab Game foi baixado por milhões de usuários. Como o jogo está crescendo rapidamente, há chances de que os servidores do jogo não consigam lidar com o tráfego. Isso pode fazer com que os servidores travem, então o jogo não está carregando no seu PC e você não pode fazer conexões adequadas com o servidor do jogo.

Informar o problema: Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns bugs no jogo. Você deve relatar o problema aos desenvolvedores para que eles possam corrigi-lo.

Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns bugs no jogo. Você deve relatar o problema aos desenvolvedores para que eles possam corrigi-lo. Verifique se há atualizações do Windows: Para executar o jogo sem problemas, você deve manter suas janelas atualizadas. Se o seu Windows não estiver atualizado, o jogo não funcionará corretamente.

Empacotando

Crab Game está ficando popular diariamente. Com a popularidade do jogo, os usuários estão relatando vários problemas com ele. Tentamos compartilhar as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema no seu PC. Leia e implemente-os corretamente para resolver o problema em seu PC.

Perguntas frequentes – O jogo Crab não está carregando

1. O Crab Game pode ser executado no Windows 10?

Sim, você pode executar o Crab Game no Windows 10.

2. Como corrijo o problema de travamento no Crab Game?

Os jogadores que enfrentam o problema de travamento devem seguir as etapas do guia. Ao implementar essas etapas em seu sistema, você pode resolver o problema.

3. Quanta memória RAM o Crab Game precisa?

Você pode rodar o Jogo do Caranguejo com 2 GB de RAM. Também listamos os requisitos de sistema do jogo, então verifique.

