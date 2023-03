A Arábia Saudita prepara uma oferta que veria Messi igualar os ganhos de Cristiano Ronaldo

EUNa Arábia Saudita, eles estão dispostos a fazer de tudo para Lionel Messi. Após o pouso Cristiano Ronaldo no final do ano passado, eles agora estão preparando uma oferta para convencer Messi para curtir seus últimos anos como jogador de futebol no país árabe.

Para isso, os políticos estão até dispostos a mudar as leis e aumentar o teto salarial. Enquanto ronaldo assinado para Al Nassero clube interessado em adquirir Messios serviços da Al Hilalque atualmente são sancionados pela FIFA e ainda não podem contratar jogadores até o verão.

Al Hilal é o clube mais histórico da Arábia Saudita e o time que enfrentou recentemente Real Madrid no Mundial de Clubes.

Rumores surgiram depois Messipai e agente de jorge foi flagrado na Arábia Saudita na terça-feira, embora haja quem aponte que ele viajou para lá para negociar acordos comerciais.

Enquanto isso, seu filho ainda não chegou a um acordo sobre uma extensão de contrato com Paris Saint-Germaincom seu contrato atual válido até junho.

Como o MARCA apurou, na Arábia Saudita eles planejam fazer uma oferta Messi o mesmo dinheiro que atraiu ronaldo para a Arábia Saudita. Isso significa que Messi poderia ganhar 220 milhões de euros por temporada por atuar no time e ser o embaixador da Arábia Saudita – função que ele já exerce.

Em Riad, eles acreditam que o sonho de ter as duas estrelas em sua liga pode se tornar realidade. ronaldo pode ter se juntado Al Nasser por duas temporadas e meia, mas Messi será oferecido um contrato de um ano.

ronaldoA chegada de ‘causou um grande impacto e na Arábia Saudita eles acreditam que agora podem atrair ainda mais craques dos gramados para a liga nacional.