Princesa Lilibeto mais novo membro da Família de Sussexestá prestes a se tornar a celebridade mais famosa da América, de acordo com o especialista real Sandro Monetti. Monetti afirma que Príncipe Harry e Meghan Markle estão estabelecendo uma “família real alternativa” nos Estados Unidos e, como a única princesa nascida na Califórnia, Lilibet está pronta para o estrelato.

Embora a menina de dois anos quase não tenha sido vista em público, seu recente batismo secreto na casa da família em Montecito aumentou seu perfil. Além disso, seu título real adequado, que Harry e Meghan afirmam ser seu direito de primogenitura, aumentou seu potencial para a fama.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

De acordo com Monetti, Lilibet’A fama final da atriz só vai crescer: “Imagine, uma Lilibet de 21 anos, ela vai ser a maior celebridade da cidade”, disse ele em entrevista ao HELLO!’s A Right Royal Podcast.

Ele também explicou que a presença de Harry e Meghan na Califórnia criou uma família real alternativa, com o ativismo e as aparições públicas do casal atraindo atenção significativa.

Lilibet, a realeza nascida na América

Essa atenção também não se limita aos EUA. Como observou Monetti, “Se você acha que há obsessivos reais em Grã-Bretanhahá muito mais deles aqui na América.” O trabalho de Harry e Meghan com Netflixpodcast de Meghan em Spotifye sua participação em cerimônias de premiação de prestígio contribuíram para sua fama crescente.

Em última análise, a posição de Lilibet como uma realeza nascida na Califórnia a diferencia de qualquer outra celebridade em potencial. Como disse Monetti: “Ela é a única princesa nascida na Califórnia.” Essa singularidade, juntamente com a crescente popularidade da família Sussex, tem o potencial de tornar Lilibet a pessoa mais famosa da América.

Só o tempo dirá se a previsão de Monetti se concretizará, mas está claro que a família Sussex conquistou a atenção do público dos dois lados do Atlântico. E com o futuro de Lilibet como uma realeza americana, parece que sua estrela só vai continuar a subir.