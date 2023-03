A bomba do golfe Paige Spiranac lança novas toalhas Augusta, incluindo uma edição limitada para os fãs de OnlyPaige

Gvelha estrela Paige Spiranac anunciou o lançamento de dois Toalhas Augustasendo uma delas uma toalha de edição especial exclusivamente para ela OnlyPaige assinantes.

Com o torneio augusta ao virar da esquina, a sensação do golfe foi às redes sociais para anunciar que as toalhas já estão disponíveis para compra em seu site paigespiranac.com.

a edição limitada toalha augustachamado “Beleza Augusta,“anteriormente não estava disponível para compra em nenhum outro lugar e estava acessível apenas para seus assinantes no OnlyPaige, juntamente com uma segunda toalha e um desconto, mas o item parece ter acabado no momento.

Paige Spiranac completou 30 anos neste fim de semana

paige virou 30 no domingo e comemorou postando uma foto sua em maiô nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem sobre abraçar sua idade e se sentir confiante em sua própria pele. A estrela do golfe ganhou muitos seguidores devido às suas habilidades impressionantes no gramado, bem como sua coleção de fotos atrevidas que muitas vezes deixam os fãs loucos na internet.

Apesar de seu sucesso, paige também teve que lidar com trolls e críticas em sua linha de trabalho. No entanto, sua legião de fãs adoradores continua a apoiá-la em cada movimento, e seu último lançamento de Toalhas Augusta certamente será um sucesso entre os entusiastas do golfe.