A camisa de Kobe Bryant foi vendida por US$ 5,8 milhões, fazendo com que a memorabilia esportiva disparasse

Kobe Bryant e LeBron James são dois dos jogadores de basquete mais icônicos de todos os tempos. Recentemente, as camisas usadas por essas lendas foram vendidas por milhões de dólares em leilões. A Kobe Bryant A camisa de sua temporada de MVP de 2007-08 foi vendida por impressionantes $ 5,8 milhões, enquanto um Lebron James A camisa das finais de 2013 arrecadou $ 3,6 milhões apenas um mês antes.

Essas vendas mostram o imenso valor da memorabilia do basquete e como ela continua a disparar. De acordo com Aaron Rothschildum especialista em memorabilia de Leilões holandesescontado o sol dos eua que a entrada no mundo dos esportes pelos leiloeiros altamente respeitados Sotheby’s contribuiu para o aumento dos preços.

“Os preços dispararam. Grande parte dos itens mais procurados são de colecionadores particulares que estão atentos ao aumento dos valores”, disse. O especialista também observa que os dias de encontrar uma joia em um mercado de pulgas ou venda de garagem acabaram.

Há muito mais camisas de Kobe em todo o mundo

Rothschild estima que existam cerca de 200 camisas de Kobe Bryant de valores variados nos Estados Unidos e além. Para aqueles que possuem essas camisas, como podem saber se valem milhões?

Rothschild explica que há algumas caixas a serem marcadas antes de ficar muito animado. “Para Kobe, eu diria que o mercado é muito pequeno para camisas de boa procedência, papelada impecável e correspondência de fotos, o que é fundamental”, diz ele.

“Eles estão olhando para a localização dos pontos, colocação de números, colocação de letras na camisa, contando o número de buracos em uma malha entre coisas diferentes – eles estão literalmente chegando a milímetros para garantir que esta é a camisa real usada durante o evento que eles afirmam ser.”

Rothschild acredita que há apenas camisetas Bryant “abaixo de 50” em circulação, as quais ele estaria confiante em vender para seus grandes clientes.

“Kobe Bryant era um homem generoso. Claro, talvez alguém estivesse em um jogo, ele viu um garoto e deu a ele uma camisa”, disse Rothschild. “Aconteceu, mas o que aconteceu com mais frequência com o Lakers, porque eles são um time tão popular, é que bem … eles mantiveram tudo.”

As vendas recentes de camisetas de Kobe Bryant e LeBron James provam que as recordações do basquete continuam a ter um valor imenso.