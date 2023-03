A cantora da Motown, Martha Reeves, arrecada US$ 55 mil para ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood

A cantora de “Dancing in the Streets” foi selecionada pela Câmara de Comércio de Hollywood em 2021 após ser indicada por um ex-empresário – e ela ficou claramente honrada, dizendo na época: “Meus sonhos mais loucos estão se tornando realidade”.

Mas, a placa WOF custa cerca de $ 55K, e Martha não tinha esse tipo de dinheiro em mãos, de acordo com Imprensa Livre de Detroit . Os custos de hardware e cerimônia geralmente são cobertos por uma gravadora ou algum estúdio, mas as estrelas não estavam alinhadas desta vez.

BTW – Chris fez campanhas com sucesso para o WOF antes … com celebridades como Malcolm McDowell em 2012 e Jorge Romero em 2017, que infelizmente morreu antes de ver a homenagem gravada em pedra.

Quanto a Martha, ela também merece a honra – para quem não sabe, ela é a vocalista do grupo feminino da Motown, Martha and the Vandellas, lançando mais de uma dúzia de sucessos durante seu longo sucesso. Seu grupo foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1995, e ela está comemorando 60 anos na Motown este ano.