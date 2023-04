A co-estrela de Luke Perry em Beverly Hills 90210, Jason Priestley, revela um segredo comovente sobre sua amizade

Bamado Beverly Hills, 90210 ator Lucas Perry, que faleceu há quatro anos, continua sendo lembrado por seus amigos e colegas da indústria do entretenimento. Em um episódio recente doEi cara… Os anos 90 chamaram podcast, membro do elenco de 90210 Jason Priestley refletiu sobre a vida e o legado de Perry.

Priestley falou sobre sua amizade com Perada dentro e fora do set da popular série de televisão dos anos 90. Ele contou como Perry, que morava a poucos quarteirões de distância dele em Los Angeles, costumava andar de bicicleta até a casa de Priestley para uma visita improvisada.

“Éramos bons amigos fora de [the show] também”, disse Priestley. “Nós apreciamos todos os anos que passamos juntos, mas infelizmente isso foi interrompido. É agridoce todo mês de março, quando passamos pelo aniversário de sua morte.”

Perada faleceu em 4 de março de 2019, na idade de 52, depois de sofrer um derrame em sua casa em Sherman Oaks, Califórnia. Sua morte chocou a indústria do entretenimento e devastou seus amigos e colegas, que se lembravam dele como gentil, humilde e generoso.

David Lascherque trabalhou com Perry , disse que a notícia da morte de Perry foi “devastadora” para ele. Shannen Doherty, que também estrelou ao lado de Perry em 90210, expressou sua tristeza em um comunicado imediatamente após sua morte.

O legado de Luke Perry vive enquanto amigos e fãs lembram o impacto duradouro do falecido ator

Perry’s último papel antes de sua morte foi como Fred Andrews na popular série Riverdale. No entanto, ele era mais conhecido por sua interpretação de Dylan McKay sobre Beverly Hills, 90210 de 1990 a 1995. Perry também teve uma carreira cinematográfica de sucesso, com papéis em filmes como Buffy, a Caça-Vampiros, 8 Segundos, e O Quinto Elemento.

As reflexões de Priestley sobre sua amizade com Perry servem como um lembrete do impacto duradouro que Perry teve sobre as pessoas que o conheceram melhor. Embora sua morte tenha sido uma tragédia, seu legado continua para viver nos corações de seus fãs e colegas.