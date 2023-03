A condição de Bruce Willis piora: seu comportamento é lento e um pouco agressivo

Ta demência frontotemporal que Bruce Willis foi diagnosticado em 16 de fevereiro deixou o mundo do cinema em estado de choque. A estrela de ‘Die Hard’ sofria desta doença há algum tempo e a notícia foi comunicada a todos os seus fãs através de um comunicado oficial escrito pela sua família.

“É um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”, dizia um comunicado.

Agora, em entrevista publicada pelo jornal Bild, uma pessoa próxima ao ator afirma que seus sintomas pioraram.

Os sintomas começaram a aparecer em Bruce Willis, conforme noticiado pelo jornal britânico Daily Mail, dois anos antes. Durante as sessões de filmagem em que o ator esteve presente, os presentes já podiam sentir que algo não estava certo.

Ele tinha dificuldade em manter conversas, além de não conseguir conectar as palavras corretamente.

Os esforços da família de Bruce Willis para entender sua doença

Há um mês, a declaração escrita por sua esposa Emma Heming foi a confirmação oficial da demência frontotemporal (FTD). No entanto, nem ela nem suas duas filhas foram separadas dele.

Sua esposa até pediu a Teepa Snow, uma especialista em demência, para ajudá-la a aprender como cuidar dele e o que ele precisa à medida que sua doença progride.

Da mesma forma, sua esposa se tornou sua mais fiel protetora, junto com seus filhos. Nas últimas semanas, ela escreveu em suas redes sociais para que jornalistas parem de assediar Bruce Willis em um dia em que se encontrava com amigos em Santa Monica.

“Isto vai para os fotógrafos e cinegrafistas que estão tentando obter exclusividade sobre meu marido: apenas mantenham distância”, ela postou.

“Por favor, não grite com meu marido perguntando como ele está ou o que quer que seja, apenas não faça isso, dê a ele seu espaço. Permita que nossa família ou quem estiver com ele naquele dia o leve do ponto A ao ponto B com segurança. “

Sua doença está piorando

O jornal alemão Bild publicou uma entrevista com Wilfried Gliemque afirma ser Bruce Willis‘ tio. Na conversa, Gliem revela o que pensa a mãe do ator, Marlene Willis.

“Ela diz que não tem certeza de que seu filho a reconhece, que seu comportamento é lento e um pouco agressivo”, disse. Vislumbre comentou.

“Não é possível ter uma conversa normal. A mãe de Bruce nos mantém informados. Ligamos um para o outro uma vez por mês.

“Scout e Tallulah são duas garotas muito fortes que agora estão lá para o pai, assim como ele costumava estar lá para elas.”