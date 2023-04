A Disney ri por último: o conselho de Ron DeSantis diz que a empresa retirou seu poder

Bmembros do conselho escolhidos pelo governador da Flórida Ron DeSantis para supervisionar a governança do Walt Disney World disse Quarta-feira que seus predecessores controlados pela Disney os enganaram ao aprovar acordos restritivos que retiram muitos de seus poderes ao novo conselho.

Os atuais supervisores do Distrito de supervisão de turismo da Flórida Central disseram em uma reunião que seus antecessores assinaram no mês passado um acordo de desenvolvimento com a empresa que deu à Disney poder máximo de desenvolvimento sobre os 27.000 acres do parque temático no centro de Flórida.

Os cinco supervisores foram nomeados pelo governador republicano para o conselho depois que o Legislativo da Flórida revisou o governo da Disney em retaliação à gigante do entretenimento que se opôs publicamente à chamada legislação “Don’t Say Gay”, que proíbe a instrução sobre orientação sexual e identidade de gênero no jardim de infância até terceira série, bem como aulas consideradas não apropriadas para a idade.

Ao assumir DisneyDeSantis promoveu sua reputação como um guerreiro da cultura disposto a combater inimigos políticos percebidos e exercer o poder do governo estadual para atingir objetivos políticos, uma estratégia que deve continuar à frente de seu potencial casa branca correr.

Os novos supervisores substituíram um conselho que havia sido controlado pela Disney durante os 55 anos anteriores em que o governo operou como Reedy Creek Improvement District. Os novos membros do conselho realizaram sua primeira reunião no início deste mês e disseram que descobriram o acordo após suas nomeações.

“Vamos ter que lidar com isso e corrigi-lo”, disse o conselheiro Brian Aungst disse quarta-feira. “É uma subversão da vontade dos eleitores, do Legislativo e do governador. Contorna completamente a autoridade deste conselho para governar.”

Pelos termos do acordo, o distrito está proibido de usar o nome “Disney” ou quaisquer símbolos associados ao resort do parque temático sem a permissão da empresa, nem pode usar a imagem de Mickey Mouse, outros Disney personagens ou outra propriedade intelectual de qualquer maneira. A empresa pode processar por danos por quaisquer violações, e o acordo vigorará até a perpetuidade, de acordo com a declaração.

Se o acordo for considerado uma violação das regras contra a perpetuidade, ele estará em vigor até 21 anos após a morte do último sobrevivente dos descendentes de ingleses Rei Carlos IIIdisse a declaração.

Em um comunicado, a Disney disse que todos os acordos foram honestos e foram feitos em público.

“Todos os acordos assinados entre a Disney e o distrito foram apropriados e foram discutidos e aprovados em fóruns públicos abertos e notados em conformidade com a lei Sunshine do governo da Flórida”, disse o comunicado.

Separadamente, mundo da Disney trabalhadores de serviços na quarta-feira votaram para aceitar uma oferta de contrato sindical que aumenta o salário mínimo inicial para $ 18 por hora até o final do ano.

“Nossos membros do elenco sempre estiveram no centro da experiência do Walt Disney World e estamos entusiasmados porque, com o apoio do sindicato, eles aprovaram de forma esmagadora este novo contrato de cinco anos que aumenta significativamente os salários, juntamente com nosso principal programa de benefícios. que inclui cobertura médica acessível e muito mais”, Resort Walt Disney World Presidente Jeff Vahle disse em comunicado. “Os funcionários da Frontline também têm acesso a mensalidades 100% pagas para o ensino superior por meio do programa Disney Aspire”.

O acordo abrange cerca de 45.000 trabalhadores de serviços no resort do parque temático da Disney, incluindo artistas fantasiados que atuam como Mickey Mouse e outros personagens da Disney, motoristas de ônibus, trabalhadores culinários, salva-vidas, trabalhadores teatrais e camareiras de hotéis.

Os trabalhadores verão seus salários por hora subirem entre US$ 5,50 e US$ 8,60 por hora até o final do contrato de cinco anos, de acordo com líderes sindicais.

Um contrato aprovado há cinco anos tornava Disney o primeiro grande empregador no centro da Flórida a concordar com um salário mínimo por hora de $ 15, estabelecendo a tendência para outros trabalhadores na região dominada por empregos em hospitalidade.