A entrevista de Julia Faustyna com o Dr. Phil pode levar à resolução do mistério de Madeleine McCann?

Júlia Faustina Wendell está em uma missão para descobrir suas raízes e provar se ela é ou não a desaparecida Madeleine McCann. Madeleine desapareceu em maio de 2007 e seu caso continua a chocar o mundo. Julia, uma jovem polonesa de 21 anos, apareceu no Dr. Phil show, um dos programas mais populares dos EUA, acompanhada por seu porta-voz e detetive particular psíquico, Fia Johansson.

Júlia revelou um curioso detalhe de sua infância, uma única lembrança que poderia estar ligada a Madalenadesaparecimento de. Ela descreveu estar em uma área com praia e água, possivelmente mar ou oceano, com tartarugas e crianças brincando de pegá-las com as mãos.

Destaques da entrevista do Dr. Phil com Julia Wendell, a garota que afirma ser ‘Madeline McCann’

A área também tinha construções de cores claras, como branco ou cores muito claras, e o sol batia nessas construções. Johansson acredita que essa memória pode colocar Julia em Praia Da Luz, in El Algarveonde Madeleine foi vista com vida pela última vez.

Julia também revelou que foi vítima de agressão sexual por Pedro Ney, que mais tarde foi preso. Ela acredita que ele pode estar relacionado com Martin Neysuspeito no caso Madeleine, acusado de crimes graves como homicídio e tráfico de crianças.

A mãe de Julia se recusou a fazer um teste de DNA

A jovem polonesa também compartilhou alguns detalhes sobre sua situação familiar. Sua mãe está dificultando para Julia provar suas origens ao se recusar a fazer um teste de DNA para provar que ela é a mãe biológica de Julia.

Segundo Julia, sua mãe muda de assunto quando ela tenta falar sobre seu passado e escondeu sua certidão de nascimento e fotos de infância que poderiam provar o relacionamento dos dois.

Ela também questionou por que seus registros médicos estavam faltando nos primeiros anos de sua vida. A família de Julia nega todas essas acusações e afirma que Julia levou os documentos com ela.

Quando Dr. Phil questionada sobre o que Julia faria se o teste de DNA confirmasse a identidade de sua mãe, ela respondeu: “Acho que sou Madeleine McCann.”

Mais tarde, Julia esclareceu sua declaração, dizendo que não queria nenhum contato com sua mãe se ela fosse sua mãe biológica, mas não acreditava que fosse.

O caso de Madeleine McCann continua a cativar as pessoas em todo o mundo, e as afirmações de Julia adicionaram uma nova reviravolta ao mistério. No entanto, é importante observar que suas alegações são apenas isso, reivindicações, e devem ser investigadas minuciosamente antes que qualquer conclusão seja tirada.