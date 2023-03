A esposa de Bruce Willis, Emma Heming, posta um vídeo amoroso de seu marido: “Estou tão apaixonada por ele”

Ts últimos meses têm sido difíceis para o Willis família. Recentemente foi revelado que Bruce está sofrendo de Demência frontotemporal, e que é apenas uma questão de tempo até que os efeitos comecem a aparecer.

Apesar de tudo, a esposa Emma está determinada a ser positiva e está fazendo tudo o que pode para apoiar o marido. Ela tem sido bastante ativa nas redes sociais e exibe regularmente vídeos de Bruce, tanto antes do diagnóstico quanto mais recentes.

Em uma história no Instagram publicada na quinta-feira, Heming compartilhou uma de suas ‘memórias’ que foram armazenadas no aplicativo. No vídeo, pode-se ver rindo enquanto Bruce parece fazer uma impressão de sua esposa durante uma entrevista que ela fez para promover sua marca, Cocobaba. “Entrevista da USA Weekly com Emma-Heming Willis, fundadora e CEO da Cocobaba” detentos Bruce, rindo.

“Que tal isso?” Respondeu Heming, ao que Bruce então respondeu: “Que tal? Estou louco por isso.”

Emma expressou sua empolgação em redescobrir o vídeo e legendou a história do Instagram dizendo: “O que é essa nova memória no IG!? OMG, minha maior fã. Estou apaixonada por ele.”

Na semana passada, Heming revelou que Bruce estava trabalhando em estreita colaboração com especialista em demência Teepa Snow. Ela elogiou muito a profissional médica, descrevendo-a como uma “líder amorosa, compassiva e habilidosa neste espaço que se orienta com pura empatia. Ela é um presente”.

A esposa de Willis está fazendo tudo o que pode para ajudar o marido a continuar aproveitando a vida o máximo possível com esta doença complicada.