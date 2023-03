A esquiadora americana Mikaela Shiffrin termina a temporada com a 21ª vitória recorde na GS

Mikaela Shiffrin venceu seu 21º slalom gigante na carreira nas finais da Copa do Mundo no domingo, quando o destaque americano terminou a temporada com mais um recorde.

A vitória moveu Shiffrin além Vreni Schneider, uma semana depois de igualar a marca do esquiador suíço de 20 vitórias na Copa do Mundo GS. O americano venceu sete dos últimos oito eventos e conquistou o título mundial da GS no mês passado.

O recorde geral, entre homens e mulheres, é do sueco Ingemar Stenmark, que venceu 46 slaloms gigantes nas décadas de 1970 e 1980.

Shiffrin garantiu os títulos geral, slalom e GS nesta temporada e ampliou o recorde de todos os tempos para a maioria vitórias na carreira para 88.

No domingo, Shiffrin também estabeleceu um recorde pessoal de 2.206 pontos na Copa do Mundo em 31 partidas nesta temporada, dois pontos a mais que sua contagem em 2018-19, quando competiu em 26 corridas.

Apenas uma esquiadora garantiu mais pontos em uma única temporada: a grande eslovena Tina Maze encerrou sua campanha de 2012-13 com 2.414.

Com o sol brilhando no percurso Avet, Shiffrin manteve a liderança na primeira corrida para derrotar Thea Louise Stjernesund por 0,06 segundos. A norueguesa conquistou seu primeiro pódio na carreira.

A esquiadora canadense Valerie Grenier foi a terceira, atrás de Shiffrin por 0,20.

Três das sete primeiras classificadas não terminaram suas primeiras corridas, como Petra Vlhova, que venceu o slalom de sábado, Federica Brignone e a campeã olímpica Sara Hector, que perderam um portão.

A bicampeã mundial Tessa Worley ficou em 11º lugar no que ela disse ser a última corrida de sua carreira. O especialista francês em GS venceu 16 corridas e três títulos da temporada, mais recentemente no ano passado.