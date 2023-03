A estrela da Geórgia, Jalen Carter, é acusada de direção imprudente e corrida após um acidente fatal

Defensivo da Geórgia, Jalen Carterprojetado como um dos melhores jogadores no draft da NFL do próximo mês, foi acusado de direção imprudente e corrida em conjunto com o acidente que matou o atacante Devin Willock e um membro da equipe de recrutamento.

O Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke emitiu um mandado de prisão, obtido na quarta-feira pela Associated Press, que alega que Carter estava competindo em 2021 jipe trackhawk contra a Ford Expedition 2021 dirigida pelo funcionário de recrutamento, Chandler LeCroy, de 24 anos, que levou ao naufrágio em 15 de janeiro.

Carter deveria estar em Indianápolis na quarta-feira para a combinação de olheiros da NFL e deve cumprir o mandado de prisão quando retornar a Atenas, de acordo com o tenente Shaun Barnett, do Departamento de Polícia do Condado de Atenas-Clarke.

“Pelo que entendi, o Sr. Carter está tomando providências para se entregar”, disse Barnett em um e-mail à AP.

O técnico da Geórgia, Kirby Smart, expressou sua preocupação

A queda ocorreu poucas horas depois que os Bulldogs comemoraram seu segundo campeonato nacional consecutivo com um desfile e cerimônia, matando LeCroy e Willock.

treinador da Geórgia Kirby Inteligente expressou sua preocupação com as acusações em um comunicado divulgado na quarta-feira.

“As acusações anunciadas hoje são profundamente preocupantes, especialmente porque ainda estamos lutando para lidar com a perda devastadora de dois membros queridos de nossa comunidade”, disse Smart.

“Continuaremos a cooperar totalmente com as autoridades, apoiando essas famílias e avaliando o que podemos aprender com essa terrível tragédia.”

De acordo com o mandado de prisão, a investigação da polícia de Atenas descobriu que LeCroy e Carter estavam operando seus veículos “de maneira consistente com as corridas” depois de deixar o centro de Atenas por volta das 2h30.

O mandado diz que as evidências mostram que os veículos mudaram de faixa, dirigiram na faixa central, dirigiram em faixas opostas, ultrapassaram outros motoristas e dirigiram em alta velocidade “em uma aparente tentativa de se distanciar um do outro”.

A polícia determinou que a Expedição de LeCroy estava viajando a cerca de 104 mph (167 km/h) pouco antes do acidente. O mandado diz que a concentração de álcool no sangue de LeCroy era de 0,197 no momento do acidente. O limite legal na Geórgia é 0,08.

Willock, 20, foi declarado morto no local do acidente. LeCroy foi transportada para um hospital, onde morreu devido aos ferimentos.

jogador de linha ofensiva Warren McClendon, que acabara de anunciar planos de entrar no draft da NFL, sofreu ferimentos leves. A funcionária do futebol da Geórgia, Victoria Bowles, foi hospitalizada com ferimentos mais graves.

Funcionários do departamento atlético da Geórgia disseram em 28 de janeiro que o veículo dirigido por LeCroy deveria ser usado apenas para atividades de recrutamento, não para uso pessoal.