A estrela de ‘Family by the Ton’ que pesava 845 libras está animada com a nova vida sexual

Casey disse ao TMZ … estar com mulheres tem sido uma experiência nova, dizendo que não fazia parte de sua vida quando ele estava mais pesado, com 845 libras. Ele não perdeu a virgindade até os 30 e poucos anos.

Com a perda de peso, Casey diz que ficou mais confiante no quarto … usando uma metáfora da batata — assista ao vídeo, você entenderá.

A estrela da realidade está entusiasmada com a remoção do excesso de pele ainda este ano … ele está se encontrando com médicos para um procedimento bastante radical. A GoFundMe pois sua cirurgia produziu resultados … ele diz que $ 18k já estão em sua conta bancária.