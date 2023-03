A estrela de ‘The Challenge’ Nelson Thomas agradece a KJ Osborn por papel em Crash Rescue

Nelson Thomas – uma estrela do “The Challenge” da MTV – acaba de revelar que é o melhor jogador da NFL KJ Osborn e três outros ajudaram a sair de um acidente de carro no início deste mês … agradecendo ao grupo por salvar sua vida.

Como informamos anteriormente, o receptor do Minnesota Vikings disse que estava em um Uber voltando para casa após um treino em Austin, Texas, em 5 de março… quando viu um carro que havia batido e pegado fogo.

Osborn, seu motorista e dois outros correram para ajudar… e conseguiram puxar o homem para longe da cena do fogo.

“Eu quero agradecer-te [K.J.] por estar no local e filmar meu resgate”, disse Thomas em um tweet, acrescentando que está “eternamente grato” aos outros três por tirá-lo do carro e “arriscar suas próprias vidas para salvar a minha”.

Thomas também compartilhou fotos de seus ferimentos na cama do hospital – que parecem ser cortes e queimaduras no tornozelo e no braço – e diz que está se sentindo bem e ficando mais forte, mas tem um longo caminho a percorrer antes de voltar a 100%. .