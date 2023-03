A estrela de ‘The Challenge’ Nelson Thomas, estrelas da realidade doam para o GoFundMe

A campanha de caridade rapidamente ganhou força depois de ir ao ar no início desta semana – e os fãs de reality shows definitivamente reconhecerão alguns dos nomes contribuindo com fundos. Murys Mateo dar Tori Deal que estrelaram “The Challenge”, perderam $ 1.000 cada … enquanto Mark Long dar Corey Lay da série também antecipou doações.

Fora da equipe ‘Challenge’ de Nelson… Nicolau Maccarone de “Big Brother” com US$ 250, estrela de “Wild ‘N Out” Justina Valentim deu $ 500, assim como maria menounos .

Zak Longo do programa da MTV “Are You the One?” doou $ 5K … aproximando a campanha de sua meta de $ 200k.