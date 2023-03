A estrela de ‘Vanderpump Rules’, Tom Sandoval, fala sobre o escândalo de trapaça

Estrela de ‘Regras de Vanderpump’ por Tom Sandoval está falando sobre seu escândalo de traição que levou ao seu rompimento com a namorada de longa data e colega de elenco Ariana Madixmas ele não está se desculpando… com ela, pelo menos.

Sandoval mostrou simpatia apenas por seus amigos e familiares em um comunicado divulgado no sábado no Instagram após seu caso com o membro da equipe de ‘VR’ Raquel Leviss vazou e virou manchete.

Sandoval disse: “Ei, eu entendo perfeitamente e mereço sua raiva e decepção comigo, mas, por favor, deixe Schwartz, meus amigos e família fora desta situação.”

Ele continuou: “Schwartz especificamente só descobriu isso muito recentemente e definitivamente não tolerou minhas ações. Isso foi uma coisa muito pessoal.”

Além do mais, Sandoval e Schwartz são co-proprietários do Schwartz & Sandy’s Lounge, com sede em Los Angeles, que foi inundado com críticas terríveis desde que o escândalo estourou, levando o Yelp a interromper mais postagens.

Em sua resposta do IG, Sandoval disse: “Além disso, Schwartz & Sandy’s pode ter meu nome, mas também há 3 outros sócios e 20 funcionários, que dependem especialmente do restaurante para obter renda para eles e suas famílias.”

Ele acrescentou que é uma “pequena parte de uma coisa muito maior e para” direcionar sua raiva para mim e não para eles”, apontando: “Eles não fizeram nada de errado”.

Então Sandoval pediu desculpas – não a Madix – mas a seus parceiros de negócios e funcionários por toda a controvérsia em torno dele. Ele também prometeu dar um “passo atrás e fazer uma pausa em respeito aos meus funcionários e parceiros”.

Conforme relatamos… Sandoval terminou seu relacionamento de quase 10 anos com Madix na semana passada, após uma série de mensagens de texto sexualmente carregadas veio à tona, revelando seu caso com Leviss. Somos informados de que Madix leu as mensagens, levando a um confronto feio com Sandoval.