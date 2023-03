A estrela de ‘Vanderpump Rules’, Tom Sandoval, faz o primeiro show desde a separação com Ariana Madix

Estrela de “Regras de Vanderpump” por Tom Sandoval tentou o seu melhor para ficar calado em seu primeiro show desde que foi visto fazendo as malas após seu rompimento com a namorada de longa data Ariana Madix .

O vocalista do Tom Sandoval & The Most Extras subiu ao palco com sua banda na noite de sexta-feira no City National Grove em Anaheim, CA … e fez alguns comentários para a multidão durante sua apresentação sobre a separação.