A estrela do Bengals, Joe Mixon, é cercada pela polícia após um tiroteio: o jogador estava envolvido?

Cestrela de bengala de cincinnati Joe Mixon teve sua casa fechada pela polícia depois que houve relatos de um tiroteio.

mixon reside em Anderson Township em Ohio e houve relatos de tiros na noite de segunda-feira, levando à chegada das autoridades.

Joe Mixon estava envolvido em um tiroteio?

Tudo o que foi revelado pela polícia até agora é que um homem mais jovem foi hospitalizado com ferimentos leves, conforme relatado pela WCPO.

Testemunhas no local disseram que os policiais foram ouvidos gritando “se você está dentro, saia”.

Muitos detalhes do evento ainda são desconhecidos, como quantos tiros foram disparados e especificamente quais ferimentos a pessoa hospitalizada recebeu.

A irmã de mixon, Shelondaafirmou ao WLWT que seu irmão não estava envolvido no tiroteio.

As autoridades já deixaram o local e ninguém foi preso.

O alegado incidente anterior envolvendo Joe Mixon e uma arma

Esta não é a primeira vez em 2023 que mixon teve algum envolvimento com a lei e a controvérsia.

No início de fevereiro de 2023, um mandado de prisão foi emitido para o Bengals correndo de volta depois que ele supostamente apontou uma arma para uma mulher no centro de Cincinnati.

De acordo com o mandado, obtido pela WCPO Evan Millwarddisse a polícia mixon apontou uma arma para uma mulher em 21 de janeiro.

“Você deveria levar um tapa na cara, eu deveria atirar em você, a polícia [can’t] me pegue”, ele teria dito a ela.

No entanto, um juiz do condado posteriormente rejeitou as acusações contra mixon e o mandado de prisão foi revogado.

Ainda não se sabe se esses dois eventos estão ligados de alguma forma.

mixon vem da Califórnia e esteve com o Bengals desde que sua carreira profissional começou em 2017.

Ele se tornou um membro chave do sucesso Bengals time, com o running back marcando 814 jardas na última temporada.