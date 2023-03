A ex-esposa de Tiger Woods não dá a mínima para os problemas atuais dele com a ex-namorada

Tiger Woods está atualmente passando por um processo judicial desagradável depois de ser acusado por sua ex-namorada de mentir para ela. Ele terminou o relacionamento sem nem mesmo avisá-la e simplesmente a expulsou de casa. Como resultado, ela foi a um juiz para pedir que um NDA fosse cancelado para que ela pudesse acusá-lo de agressão sexual, entre outros crimes. Por enquanto tudo Érica Herman pode fazer é acusar a lenda do golfe dessas coisas sem oferecer qualquer tipo de prova. Pessoas quem conhece a história de Tiger Woods deve estar se perguntando o que a mãe de seus filhos pensa sobre a confusão. O pessoal da People queria perguntar a ela, mas eles só conseguiram um representante para falar em seu nome.

Woods foi casado com Elin Nordegren até que ela descobriu que ele estava sendo infiel a ela com várias mulheres. Desde então, eles tornaram seu relacionamento amigável por causa de seus filhos, mas Elin está completamente fora da vida pessoal de Tiger Woods quando não tem nada a ver com seus filhos. Naturalmente, seu representante disse o seguinte quando questionado sobre o último drama na vida de Tiger Woods: “Este aspecto da vida de Tiger não é da conta dela. Ela não tem interesse na vida pessoal dele ou no que acontece com suas várias namoradas. Essa parte dela a vida acabou há muito tempo.”

Como Elin Nordegren se dá bem com Tiger Woods agora?

A fonte também falou sobre o acordo de Tiger Woods com Elin Nordegren em relação aos filhos. Eles compartilham Sam Alexis, 14, e Charlie Axel, 14. Isso é o que a fonte disse ao pessoal da People: “Elin e Tiger se dão bem pelo bem das crianças. Ela nunca voltaria com ele, mas gosta que ele é um bom pai. Ela viu isso ao longo dos anos, o que os levou a um bom relacionamento. Eles co-criam muito bem. Claro, ela precisa estar muito confiante de que as crianças estão seguras e felizes perto de qualquer pessoa com quem Tiger esteja, especialmente se o romance se tornar sério. Nesse grau, ela está muito interessada. Mas não em muito mais.”