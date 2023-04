A extravagante festa de aniversário de 20 anos de Bhad Bhabie em uma mansão de US$ 6,1 milhões na Flórida

Bhad Bhabiea notória rapper e modelo, celebrou recentemente sua aniversário de 20 anos em grande estilo em sua recém-comprada mansão na Flórida que vale uma enorme $ 6,1 milhões.

O rapper, cujo nome verdadeiro é Danielle Bregoliganhou fama pela primeira vez em 2016, após uma aparição icônica no show do dr phil onde ela cunhou a frase “pegue-me lá fora”.

Desde então, Bhad Bhabie tornou-se multimilionária, graças à sua carreira de sucesso como rapper, compositora e personalidade da internet.

A festa de aniversário foi nada menos que extravagante, pois Bhad Bhabie exibiu seu biquíni rosa e movimentos de dança enquanto festejava com seus amigos e familiares, incluindo sua mãe Bárbara.

Uma sala de jogos, piscina, spa e muito mais, a mansão de 9.589 pés quadrados foi comprada da estrela da NFL Jason Pierre-Paul.

A comemoração aconteceu em sua nova mansão na Flórida, que ela comprou de O linebacker da NFL Jason Pierre-Paul, que comprou a propriedade para US$ 2,3 milhões em 2017.

A luxuosa mansão é uma propriedade de sete quartos e sete banheiros espalhados por 9.589 pés quadrados e se orgulha de uma sala de jogos, piscina, spa e uma casa de hóspedes de dois andares com garagem para cinco carros.

Além de sua carreira de sucesso, Bhad Bhabie ganhou as manchetes em 2022, quando revelou que havia conquistado um prêmio surpreendente $ 52 milhões sobre OnlyFans desde que entrou na plataforma. O rapper cobra US$ 23,99 por mês por seu serviço de assinatura e supostamente ganhou mais de $ 1 milhão nas primeiras seis horas no site.

No entanto, Bhad BhabieO tempo de sob os holofotes foi atormentado por controvérsias, incluindo acusações de “pesca negra” e um discurso anti-muçulmano. No entanto, ela se desculpou por quaisquer comentários ofensivos que tenha feito e continua a seguir sua carreira de sucesso na indústria do entretenimento.