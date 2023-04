A história de redenção de Nick Cannon: como ele superou os comentários anti-semitas

Nick Cannon passou por muita coisa nos últimos anos, mas não se deixa abater. Em uma entrevista recente com AllHipHop site, o magnata da mídia se abriu sobre os comentários anti-semitas de 2020 que ele fez em seu podcast, classe de canhãoe como ele está trabalhando para fazer as pazes.

“Esse processo foi um momento de crescimento para mim, em tantos níveis como homem”, compartilhou Cannon. “E eu mesmo agora, temos um podcast, eu e o CEO da ADL, Jonathan Greenblattchamado Soluções: odiar ou não odiar. E está realmente falando sobre a equação de nossas duas comunidades de duas perspectivas diferentes. Damos voz ao nosso lado, ou a perspectiva como Preto homem, e então ele expressa seu lado de um judaico homem.”

Segundo Nick, a comunicação é a chave para superar o ódio e o preconceito. “Apenas isso é útil e educativo para ambas as comunidades”, disse ele. “Podemos sentar aqui e ficar com raiva, mas se não nos envolvermos, o que estamos realmente fazendo, se não podemos nem aprender uns com os outros?”

Nick aprendeu sobre o poder da comunicação

Canhão foi disparado de ViacomCBS depois de um clipe dele classe de canhão podcast viralizou. enquanto fala com Professor Griff de Public Enemy fama, o ex-rapper fez alguns comentários considerados anti-semitas. No entanto, em 2021, ele foi reintegrado pelo conglomerado de mídia depois de fazer esforços para se reconciliar com a comunidade judaica.

“Nick não apenas se desculpou e assumiu a responsabilidade por seus comentários, mas também trabalhou para educar a si mesmo e aos outros por meio do envolvimento com líderes judeus e em suas plataformas”, disse um comunicado. MTV Entertainment Group disse o porta-voz.

Através de tudo isso, Cannon aprendeu muito sobre si mesmo e o poder da comunicação: “Em última análise, ninguém é monolítico, mas somos todos um organismo que permite que essa coisa continue bombeando”, disse ele.