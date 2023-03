A Hora do MMA com Dan Hardy, Merab Dvalishvili, Benson Henderson, Tom Aspinall e Jack Shore

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Recapitulando o fim de semana.

13h35: Dan Hardy volta ao show para falar sobre o UFC 286 e as últimas novidades em esportes de combate.

14h: O vencedor do UFC Las Vegas, Merab Dvalishvili, reflete sobre sua vitória sobre Petr Yan.

14h30: O ex-campeão peso leve do UFC Benson Henderson fala sobre sua aposentadoria no Bellator 292 e o que vem a seguir.

15h: Jack Shore, peso pena do UFC, analisa sua luta no UFC 286 com Makwan Amirkhani.

15h40: O peso pesado do UFC, Tom Aspinall, nos atualiza sobre sua reabilitação e retorno ao cage.

16h05: Parlay Pals estão de volta com as melhores apostas do UFC Las Vegas e muito mais.

