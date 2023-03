A Hora do MMA com Jorge Masvidal, Valentina Shevchenko, Cory Sandhagen, Nate Landwehr e Dakota Ditcheva

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Relembramos outro fim de semana movimentado em esportes de combate.

13h40: A perspectiva do PFL, Dakota Ditcheva, rememora sua vitória no primeiro round sobre Malin Hermansson e fala sobre seu caminho para o MMA.

14:00: Jorge Masvidal para para visualizar o evento Gamebred Boxing 4 de sábado e discutir o UFC 287, o estado da divisão dos meio-médios e muito mais.

14h30: Cory Sandhagen reflete sobre sua vitória no UFC San Antonio sobre Marlon Vera, sobre Merab Dvalishvilli e muito mais.

15h: Valentina Shevchenko, ex-campeã peso-mosca feminina do UFC, fala sobre o que vem a seguir após a derrota para Alexa Grasso.

15h25: O peso-pena do UFC Nate Landwehr estreia no programa após sua terceira vitória consecutiva no UFC San Antonio.

15h45: Os Parlay Pals relembram nossas melhores apostas do fim de semana de esportes de combate.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.