A Índia está pronta para o 6G? O vice-presidente e presidente da Qualcomm, Rajen Vagadia, responde

A chegada do 5G revolucionou a forma como usamos a tecnologia e, à medida que o mundo olha para o futuro, o foco já está mudando para a próxima grande novidade – 6G. Embora a implantação do 5G ainda esteja em seus estágios iniciais na Índia, a questão que vem à mente é se a Índia está pronta para o 6G. Em entrevista exclusiva ao Tech Today, o vice-presidente e presidente da Qualcomm, Rajen Vagadia, discorreu sobre a tecnologia.

“Eu considero o MWC como aquele destino para qualquer um ver o que você deve esperar nos próximos anos”, disse Vagadia ao Tech Today.

6G não é esperado por mais sete anos

Chegar ao ciclo de vida de qualquer geração de redes celulares de banda larga é tipicamente cerca de 10 anos, de acordo com Vagadia. “Estamos no quarto ano de um 5G, portanto, em uma perspectiva de cadência simples, o 6G não é esperado por mais seis ou sete anos”, disse ele.

“Estamos apresentando algumas dessas primeiras demonstrações de tecnologia que eventualmente poderiam se tornar parte do 6G no estande da Qualcomm no MWC”, acrescentou.

Na Índia, a implantação do 5G veio um pouco mais tarde, mas o país teve a chance de aprender com as implantações em outros países, como os EUA, o que ajudará a aumentar o 5G e, com sorte, o 6G no futuro, de acordo com Vagadia.

Vagadi está mais entusiasmado com a onda milimétrica como a próxima grande novidade para a Índia. Onda milimétrica (mmWave) 5G é uma tecnologia usada para comunicação sem fio de alta velocidade que opera na faixa de frequência de 24 a 40 GHz. Em comparação com as bandas de frequência mais baixas usadas em 4G e tecnologias sem fio mais antigas, o mmWave 5G oferece taxas de dados significativamente mais altas e menor latência.

O uso de frequências mmWave em 5G permite larguras de banda mais amplas, o que permite taxas de transferência de dados mais rápidas. No entanto, esses sinais de alta frequência têm um comprimento de onda mais curto e são mais facilmente absorvidos ou refletidos por objetos em seu caminho, o que pode limitar seu alcance e capacidade de penetrar em obstáculos como paredes ou árvores.

Aqui estão alguns dos desafios a serem superados para o 6G

Um dos maiores desafios é a disponibilidade de espectro. O 6G exigirá uma quantidade significativa de espectro e há preocupações de que a alocação atual do espectro possa não ser suficiente para atender aos requisitos do 6G. O governo precisará resolver esse problema alocando mais espectro para 6G.

Outro desafio é o custo de implantação. O 6G exigirá investimentos significativos em infraestrutura, incluindo a implantação de novas estações base e a atualização das existentes. O governo e a indústria precisarão trabalhar juntos para garantir que o custo de implantação seja administrável e que não se torne uma barreira para a adoção do 6G.

Outro desafio é a disponibilidade de pessoal qualificado. O 6G exigirá um novo conjunto de habilidades e há necessidade de treinar e desenvolver uma força de trabalho equipada para lidar com essa tecnologia. O governo e a indústria precisarão trabalhar juntos para resolver esse problema, investindo em programas de educação e treinamento.

