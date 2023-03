A Intel está planejando construir uma fábrica de semicondutores na Índia?

Nações em todo o mundo estão se preparando para obter a fabricação de semicondutores internamente. Assim como a Índia, com seu esquema de incentivo financeiro de Rs 76.000 crore. A Índia está tentando trazer não apenas a fabricação, mas uma parte de todo o ecossistema de chips para o país. Prevendo a crescente demanda por cavacos nos próximos anos, as principais fundições (que fabricam cavacos) já estão expandindo sua base fabril. A Intel também fez grandes investimentos em fabs (fábricas de semicondutores) nos Estados Unidos e na Europa. Como a Índia ainda está esperando para assistir, muitos se perguntam se a Intel construirá uma fábrica de semicondutores no país.

Bem, isso não é uma ilusão. Afinal, a empresa havia tentado o mesmo várias vezes no passado, em 1969 e novamente em 2005. Mas a Índia é um pouco tarde demais e a Intel está disposta a investir agora?

Robert Noyce, co-fundador da Intel, visitou a Índia em 1969 para explorar a oportunidade de estabelecer uma fábrica de semicondutores no país. Infelizmente, naquela época, o governo lhe disse que ele só poderia montar uma fábrica que não ultrapassasse centenas de milhares de chips, [which was] um completo não iniciador.

Mais uma vez, em 2005-06, a Intel, gigante líder em chips, havia planejado fazer um investimento multibilionário na Índia, mas o governo da época demorou a apresentar a proposta de fabricação de semicondutores.

Em 2007, o ex-CEO e presidente da Intel, Craig Barrett, afirmou que o governo indiano demorou um pouco para apresentar sua proposta de fabricação de semicondutores e perdeu a janela do período de tempo da Intel, pois a empresa teve que comprometer as próximas parcelas da capacidade de fabricação.

Mais tarde, a empresa disse que construiria uma fábrica de fabricação de wafers de 300 mm e US$ 2,5 bilhões na China. Na mesma época, a Índia perdeu a fábrica de testes e montagem de chips da Intel para o sul do Vietnã. O mesmo foi repetido por Sunil Bharti Mittal, fundador e presidente da Bharti Enterprises, em um dos eventos da Business Today em que a Intel abordou a Índia para estabelecer uma grande fábrica de chips no país, mas perdemos essa oportunidade. “Intel veio. Isso foi, eu acho, durante o tempo de Craig Barrett durante o tempo do Dr. Manmohan Singh. Tive longas conversas. Eles queriam montar uma grande fábrica de chips aqui. Eles queriam um pouco de terra; eles queriam alguns subsídios. Nós não poderíamos dar a eles. Foi um pequeno gesto da Índia. Essa fábrica mudou da Índia e nós a perdemos para sempre.”

E agora, quando a Índia está pronta e séria para fabricar semicondutores internamente, parece que a Intel ainda não está pronta. Pat Gelsinger, CEO da Intel, que visitou a Índia em abril de 2022, está entusiasmado com a seriedade da Índia na fabricação de chips, mas ainda não está pronto para investir no país. Nivruti Rai, Country Head, Intel India e VP da Intel Foundry Services, disse recentemente ao Business Today: “Portanto, o governo tornou os incentivos realmente atraentes. A Intel está sempre de olhos e ouvidos abertos para saber onde está a oportunidade e onde está o mercado. Mas, a menos que tenhamos um mercado, construir uma fábrica sem um mercado doméstico não é uma boa ideia. A Intel continua avaliando e medindo quais são algumas das oportunidades”.

No ano passado, a Intel havia comprometido expansões na Alemanha (Europa), uma expansão greenfield em Ohio (EUA) e uma expansão brownfield no Arizona (EUA). “Então, para os próximos anos, estamos bastante investidos. Mas, como você disse, olhamos para a Índia no passado e continuaremos a olhar. E ainda mais com nossos incentivos, muitos desses esquemas de PLI, acho que a Índia tem uma boa oportunidade e sua candidatura é alta”, acrescenta Rai.

A Índia abrirá em breve o esquema de semicondutores para a segunda rodada de aplicações. E como afirmou o Ministro de Eletrônica e TI Ashwini Vaishaw, o governo está em negociações avançadas com quatro fábricas líderes; só podemos esperar que a Intel seja um deles.

Leia também: Intel reduz dividendo ao menor desde 2007 para economizar dinheiro