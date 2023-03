A irmã de Joe Mixon é apontada como suspeita no incidente de tiroteio na casa da estrela da NFL

Shalonda Mixon — a irmã de Joe Mixon – foi apontado como suspeito junto com outro no tiroteio na casa da estrela da NFL no início desta semana … isso de acordo com novos documentos policiais, obtidos por TMZ Sports.

De acordo com um relatório de incidente do Gabinete do Xerife do Condado de Hamilton, vários jovens estavam jogando um jogo chamado “dart wars” perto da casa de Joe Mixon em Cincinnati na segunda-feira por volta das 20h25 – quando ocorreu o tiroteio.

A polícia nos documentos diz que dois dos participantes do jogo disseram a eles que um dos outros jogadores – um garoto de 16 anos – correu ao lado de sua casa com uma arma de brinquedo estilo “Nerf” quando de repente foi atacado.



De acordo com os documentos, “suspeitos desconhecidos” atiraram no menino do quintal de Joe Mixon … supostamente disparando um total de 11 tiros.

O adolescente, segundo os médicos, foi atingido no pé por um tiro ao tentar fugir.

A polícia diz nos documentos que um Honda Accord preto foi flagrado saindo da casa de Joe Mixon logo após o tiroteio. Uma parada policial que se seguiu, dizem os policiais, revelou Shalonda Mixon, de 34 anos, e um homem de 34 anos chamado Cervejaria Lamonte eram os ocupantes do veículo. Ambos foram identificados como suspeitos do tiroteio.

Os policiais dizem que o menino, entretanto, foi transportado para o hospital, onde a equipe médica descobriu que ele ainda tinha uma bala alojada dentro da perna.

O HCSO disse que nenhuma prisão foi feita e nenhuma acusação foi registrada.

“Entendemos que há um interesse muito específico nesta história devido à natureza da casa estar ligada ao jogador do Bengals, Joe Mixon”, disse um porta-voz da HCSO em comunicado na quinta-feira. “Não podemos confirmar detalhes adicionais fora do que está descrito no Relatório do Incidente. Nossa equipe investigativa continua revisando as evidências e realizando entrevistas.”