A líder de torcida do estado de Utah, Ashlyn Whimpey, abraça a fama do meme após o momento viral do basquete da NCAA

Tele Torneio de basquete masculino da NCAA de 2023 ganhou as manchetes quando um estado de utah líder de torcida, Ashlyn Whimpey, se tornou viral por sua reação chorosa capturada na câmera. Apesar dos memes e piadas da internet sobre ela, Whimpey manteve um bom senso de humor e até zombou de si mesma nas redes sociais.

Como líder de torcida sênior do Aggies, Whimpey torceu em seu último jogo em casa pelo time masculino de basquete Aggies em 4 de março, quando estado de utah coberto Estado de Boise86-73.

No entanto, na primeira rodada do torneio contra Missouri, estado de Utahe perdeu 76-65. câmeras TNT capturado chorão chorando antes do jogo, e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Whimpey não deixou a atenção da internet derrubá-la. Ela postou o vídeo viral em TikTok, junto com várias manchetes sobre o momento, e brincou: “E agora sou um meme.” Ela também compartilhou seu vídeo TikTok no Instagram, escrevendo: “Saindo com um estrondo #marchsadness”.

Ela recebeu apoio de Sean Bairstow

Senior Guard Aggies Sean Bairstowque supostamente está em um relacionamento com chorão, mostrou apoio a ela ao repostar o vídeo viral em sua história no Instagram. Ele escreveu: “Por mais solidários que sejam, parabéns por 20 anos de sucesso @ashwhimp.”

Enquanto algumas pessoas criticaram a TNT por destacar o momento sombrio, outras simpatizaram com Whimpey sobre o jogo que marcou o fim de sua carreira de torcida universitária. Whimpey recebeu muito apoio de fãs e colegas, com muitos desejando-lhe felicidades em seus futuros empreendimentos.

Antes da derrota de quinta-feira contra o Missouri, o Utah State terminou em segundo lugar na Mountain West Conference nesta temporada com um recorde de 26-9. O Missouri avançará para enfrentar o nº 15 de Princeton no sábado, nas oitavas de final.

No geral, a reação de Whimpey ao se tornar um meme da internet foi admirável. Ela mostrou resiliência e humor, apesar da negatividade e das críticas que costumam vir com a atenção online. Em vez disso, ela escolheu aproveitar o momento e aproveitar seu último jogo como líder de torcida Aggies, tornando-o uma experiência memorável para ela e seus fãs.