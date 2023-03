A ligação entre o caso de Dani Alves e o de Achraf Hakimi: ela não quis denunciar

Tsua semana soube-se que Achrafi Hakimiestrela do futebol marroquino por PSGestá sendo investigado pela justiça francesa por supostamente estuprar uma francesa de 24 anos.

É uma notícia desagradável que aumenta Daniel Alves indo para a prisão, acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem em uma boate em Barcelona em 30 de dezembro de 2022.

A notícia do suposto estupro cometido por Achrafi Hakimique foi formalmente acusado pelo Ministério Público de Nanterre na sexta-feira, está nas manchetes da França.

O incidente de que o marroquino, marido da atriz Hiba Abouké acusado, teria ocorrido em 16 de janeiro em Paris.

A versão da jovem supostamente estuprada sugere que ela estava conversando com Achrafi Hakimi por algum tempo na plataforma de mídia social Instagram até que um dia ela voluntariamente pegou um carro com motorista para ir à casa do jogador de futebol.

“Peguei um carro que ele pediu e uma vez na casa dele as coisas começaram a sair do controle”, disse ela em comunicado.

“Apesar do fato de eu ter dito não a ele várias vezes, ele consumou o estupro.”

O advogado do jogador de futebol, Eu Fanny Colinnegou os fatos e garante que as acusações “são totalmente falsas”.

Em nota, ela falou em uma “tentativa de extorsão”.

Na mesma linha, seu clube, Paris Saint-Germainexpressou seu apoio ao jogador.

“O clube apoia o jogador, que nega veementemente as acusações e confia na justiça”, disse. PSG disse.

Enquanto isso, sua esposa Hiba Abouk permanece em silêncio e sem vontade de fazer qualquer declaração, em meio a fortes rumores de uma separação.

O que ela fez foi remover as fotos dela e do marido do Instagram.

As semelhanças com o caso Daniel Alves

As acusações em torno Achrafi Hakimi foram objeto de análise no programa de TV espanhol ‘Salvame’, da Telecinco, onde não hesitaram em comparar seu caso com o de Dani Alves.

O repórter do crime David German queria discutir o assunto em profundidade, dados os paralelos óbvios entre as duas acusações.

“Existem muitas diferenças entre este caso e o caso de Daniel Alves”, analisou.

“A principal e mais importante diferença é que a menina que vai à delegacia conta os fatos, mas não quer denunciar.”

“Não sei porque ela não quer denunciar, ela vai contar os fatos, mas não quer formalizar denúncia.”

“Mas se a jovem não apresentou queixa, por que Achrafi acusado? Na França, o Ministério Público atua ex officio.

“A razão pela qual a suposta vítima não apresentou uma queixa formal pode ser o medo de que mais tarde ela possa ser acusada de falsas acusações.”