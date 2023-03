A memória de Kobe Bryant está muito viva em Los Angeles

Henorme, avassaladora, caótica, luxuosa, suja, com cheiro de comida e maconha, com rodovias e esquinas sujas, um caldeirão de gente muito diversa, multimilionária e pobre, simpática e perigosa, Los Angeles não é só o que se vê nos filmes.

O carro é tão necessário quanto o oxigênio e o letreiro de Hollywood mal se vê. As praias são famosas, mas ficam longe. As pessoas não saem dos carros e dançam nos engarrafamentos. Eles batem no volante.

Em uma das cidades mais famosas do mundo, NBA lenda Kobe Bryanta memória de ainda está viva. Enquanto ele for lembrado, ele realmente não se foi.

Kobe e sua filha de 13 anos Gianna faleceu após um acidente de helicóptero ocorrido em Calabasas, Califórnia, há três anos.

Homenagens mundiais a Kobe Bryant

Segundo o site Kobemurals.com, existem 630 murais ao redor do mundo que homenageiam a lenda da NBA.

Existem 455 nos Estados Unidos e 177 no resto do mundo em 45 países diferentes. Sua perda ainda está sendo lamentada.

Rafa Casal

Impossível não ver Kobe Bryant em LA

Em Los Angeles, a casa do Lakerso Clipperso Dodgerso carneiros e a carregadoresé impossível não ver Kobe onde quer que você ande.

Jonas nuncaque ficou famoso por um mural de ‘Game of Thrones’, fez um para Kobe em 2016.

“Eu apenas tentei encontrar a foto perfeita porque não queria me apressar. É um local de peregrinação”, observou ele.

Usando Kobea foto de quando ele ganhou seu quinto anel em 2010, Nunca surgiu com um mural maravilhoso, no qual milhares de fãs ao redor do mundo escreveram dedicatórias.

Rafa Casal

Ícone em todos os cantos

Caminhando pela área onde fica a Crypto.com Arena, você pode ver outro mural preto e branco mostrando Pau Gasol abraçando seu melhor amigo, Kobe. O espanhol convidou Bryanta viúva Vanessa para a cerimônia de aposentadoria de sua camisa.

“Eu te amo, irmão,” Gasol disse em um discurso emocionado, com fãs gritando Kobeo nome de.

Rafa Casal

Enquanto isso, na Disneyworld há murais mostrando Kobe com um Oscar, sua filha Gigi e os dois se transformaram em anjos.