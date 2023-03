Bayern Munich está embarcando em uma nova era depois de demitir Julian Nagelsmann. Os bávaros têm um novo treinador em Thomas Tuchel.

O antigo Chelsea técnico está assumindo um time que precisa vencer a Bundesliga e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.

Um dos jogadores mais importantes do clube é Leroy Sane, que Tuchel terá que trazer de volta do frio.

São não está funcionando no nível esperado, após Bayern pagou ao Manchester City nada menos que 52 milhões de euros para ele.

As exigências do extremo são elevadas e o seu desempenho está abaixo do esperado para o internacional alemão.

Talvez São está sendo impactado pelas dificuldades em sua vida pessoal. O jogador de futebol não está próximo de sua companheira, modelo americana Candice Brookque mora em Londres com os filhos Rio Stella e Milo.

candice se cansou de morar em Munique, deixando o ex-astro do Manchester City sozinho.

O jogador esteve ausente do Bayern de Muniquedurante as férias internacionais.

São não foi convocado para a Alemanha, então ele deveria estar trabalhando em Bavierainstalações de treinamento, mas ele simplesmente não apareceu.

Então, o jornal alemão ‘Bild’ começou a investigar o assunto, até resolver o enigma. O jogador de futebol foi a Londres para passar um tempo com seu parceiro.

Bayern de Munique estavam cientes disso, porque lhe deram permissão para viajar e treinar por conta própria, pois ele havia recebido um plano de treinamento especificamente personalizado da própria equipe médica do clube bávaro.

Devido a esta situação, o modelo candiceque aliás tem uma forte semelhança com Rihanna e também é cantora, está colocando SãoSua carreira está em uma posição difícil porque ele deve viajar muito se quiser passar um tempo com seu parceiro.

Deste ponto até o final da temporada, o ex-jogador Schalke A estrela não terá tantos dias de folga como agora, então será ainda mais difícil para ele vê-la.