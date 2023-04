A namorada de Jonah Hill, Olivia Millar, está esperando um filho quando foi fotografada com uma barriga de bebê

Jonah Hill pode estar se preparando pela primeira vez para um papel que nunca havia tentado antes, já que sua namorada Olivia Millar foi fotografada com uma notável barriga em Santa Monica pelo Daily Mail, depois de alguns meses atrás, o casal foi visto visitando uma loja infantil enquanto passava algum tempo no Havaí.

Millar, que é uma empresária co-proprietária da Chasseresse, uma loja vintage online, foi vista não apenas com sua barriga de grávida, mas também usando um grande anel de diamante, supostamente de noivado, dado por Hill.

Jonah Hill se tornou uma pessoa mais reservada

Nem Jonah Hill nem Olivia Millar abordaram publicamente a gravidez ou o noivado ainda.

Isso não deveria ser uma surpresa, já que Jonah Hill expressou no ano passado que ele tem sido mais reservado nos últimos anos, depois de lutar com ansiedade e ataques de pânico no passado.

“Espero que o trabalho fale por si e sou grato a meus colaboradores, meus parceiros de negócios e a todos que estão lendo isto por sua compreensão e apoio”, expressou Hill na época.