A Netflix editou a piada de emancipação de Chris Rock em ‘Selective Outrage’ foi muito ofensivo?

O especial mais recente de Chris Rock chamado ‘Indignação seletiva’ estreou no Nexflix na semana passada e desde que foi ao ar tem havido muita cobertura da mídia agora que Rock abordou o infame tapa do Oscar.

Na última parte do especial, Rock falou abertamente sobre o que aconteceu na última cerimônia do Oscar, e durante a brincadeira, o comediante deu o contexto de onde tudo começou, e enquanto fazia a brincadeira, ele estragou tudo e mudou o roteiro. nome do filme que ele estava falando.

Rock disse: “Yanos atrás, sua esposa disse que eu deveria desistir do Oscar; Eu não deveria hospedar porque o homem dela não foi indicado para ‘Emancipação’, o maior pedaço de merda de todos os tempos!”

No entanto, Rock não estava se referindo ao filme mais recente de Smith, mas ao filme que estreou em 2015, que foi ‘Concussion’. “Não, não ‘Emancipation’, eu estraguei a piada.”

Rock disse: ‘Foi concussão, não emancipação’

A concussão foi sobre dr. Bennet Omalu, que descobriu e informou a NFL sobre o protocolo de concussão e o que ele fez com o cérebro em relação ao trauma.

Rock elaborou sobre o assunto “Ela começou isso. Ela disse que eu, um homem adulto, deveria largar o emprego porque, ‘Meu marido não foi indicado para ‘Concussão.””

Eventualmente, graças à capacidade de edição, a Netflix editou o vídeo para dizer diretamente o que Rock realmente queria compartilhar.

Will Smith ficou envergonhado e magoado

Uma fonte que falou com o Entertainment Tonight disse que Will Smith ficou “envergonhado e magoado” depois de saber o que Rock disse no especial.

“Will está envergonhado e magoado com o que Chris disse sobre ele e sua família em seu especial da Netflix”, “Ele não assistiu, mas teve pessoas que contaram a ele o que Chris disse” e que “Will e Jada viram comentários sobre isso.”

“Will se desculpou com Chris e gostaria que Chris deixasse para lá.“, e elaborou dizendo que Smith acreditava que era um movimento ‘desagradável’ abrir a plataforma para que Rock pudesse falar sobre o casal.