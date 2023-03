A Netflix finalmente permite que os espectadores personalizem as legendas diretamente da TV

Os usuários do Netflix na TV podem finalmente personalizar o tamanho e o estilo das legendas e legendas ocultas ao seu gosto. A atualização mais recente oferece aos assinantes a capacidade de escolher entre três tamanhos – pequeno, médio e grande – bem como quatro estilos/cores, incluindo a opção de texto branco padrão, sombra projetada (texto branco com fundo preto), luz (texto preto com fundo branco) e contraste (texto amarelo com fundo preto).

A atualização está sendo lançada globalmente para usuários de TV a partir de hoje. Anteriormente, os assinantes da Netflix só podiam acessar essas opções de tamanho e estilo de legendas e closed captions pela Web em seus computadores e telefones.

As opções de personalização para legendas e closed captions podem melhorar significativamente a experiência de visualização, especialmente para deficientes visuais, surdos e deficientes auditivos. O tamanho e o estilo corretos das legendas podem fazer uma grande diferença, permitindo que os espectadores aproveitem o conteúdo com facilidade.

A Netflix já possui um número seleto de títulos com legendas para surdos e deficientes auditivos (SDH). Legendas e closed captions também são úteis para espectadores que podem não entender o idioma.

Muitos serviços de streaming, como Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+, Peacock e Discovery+, permitem que os usuários alterem o tamanho e o estilo das legendas.

Esta atualização ocorre quase um ano depois que a Netflix lançou emblemas para descrições de áudio e legenda e expandiu para mais de 11.000 horas de áudio descritivo em mais de 30 idiomas.

