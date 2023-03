A polícia prende a ex-estrela da NBA de 91 milhões de dólares com 11 filhos de nove mulheres diferentes: a queda de Shawn Kemp

Shawn Kemp foi preso e autuado na prisão do condado de Pierce, em Washington, sob a acusação de envolvimento em um tiroteio.

A polícia de Tacoma relatou uma briga, pois tiros foram disparados no estacionamento do Tacoma Mall, o maior shopping center da cidade.

Ninguém ficou ferido no tiroteio e as autoridades já recuperaram uma arma de fogo. O ex-astro da NBA, de 53 anos, foi acusado de atirar de um veículo, um crime que pode levar a uma pena de prisão de até 10 anos. Kemp foi um dos jogadores mais populares da NBA na década de 1990.

Quem é Shawn Kemp?

Um ex Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers e Orlando Magic jogador, Kemp é seis vezes All Star. Ele já havia sido preso por dois incidentes relacionados a drogas em 2005 e 2006.

Kemp ganhou mais de $ 91 milhões em sua carreira de 14 anos na NBA e jogou nas finais de 1996 com o Sonics. Em 2020, ele abriu uma loja de maconha no bairro de Belltown, em Seattle.

Ele foi selecionado pelo Seattle SuperSonics com a escolha geral nº 17 no Draft da NBA de 1989 sem ter jogado na NCAA. Na NBA, o poderoso atacante teve média de 14,6 pontos e 8,4 rebotes.

“Shawn Kemp é imparável. Ele é assustador”, Eddie Johnson disse na época.

“Ninguém quer defendê-lo. Eu disse a ele que ele está parecendo cada vez mais Karl Malone. Quando ele entra na zona, você não quer atrapalhar.”

Ele oficialmente tem sete filhos com seis mulheres diferentes, embora no final de sua carreira acreditasse que ele teve 11 filhos com nove mulheres diferentes.

Kemp e Gary Payton foram os dois homens que conseguiram colocar Seattle de volta no mapa da NBA na década de 1990. O atacante jogou nas finais da NBA de 1996 contra Touros de Michael Jordan e ajudou a virar o Sonics em uma das melhores equipes durante a década de 1990.