A primeira oferta do Real Madrid a Asensio foi baixa

Marco Asensio quer ficar em Real Madrid e o clube gostaria de ter o atacante nas próximas temporadas. Com esta vontade partilhada por ambas as partes, ao que tudo indica, a renovação do jogador, cujo contrato termina a 30 de junho, é iminente.

O acordo, porém, encontra-se atualmente parado, longe de ser alcançado devido à diferença de condições pleiteada pelo jogador, representado por jorge mendese Real Madridque são inflexíveis neste tipo de negociações.

Asensio recebeu há alguns meses uma oferta de renovação que não aceitou. A proposta do Real Madrid é cerca de meio milhão de euros menor que a atual, quando o jogador buscava um aumento salarial que o colocaria em seis milhões de euros líquidos por temporada. O Madrid, para já, acredita que a sua proposta (mais de 4 milhões de euros líquidos por ano) está em linha com o seu desempenho nos últimos anos e com o que o jogador pode oferecer no futuro. E eles não estão se movendo a partir daí.

O Real Madrid quer que Asensio fique no clube nas próximas três temporadas, mas não a qualquer preço. O clube considera-o um jogador de topo, mas o seu nível relegou-o ao papel de jogador de segundo escalão aos olhos da direção, perdendo o estatuto de titular indiscutível.

Benzema, Vinícius, Rodrygo e Valverde estão à frente dele no ataque, além disso, eles podem assinar um dos Haaland ou Mbappé até 2024, bem como a chegada de Endrick sendo um fator.

plano de Asensio

A ideia de Asensio sempre foi renovar o contrato com Real Madridmas esperava um esforço maior do clube, um gesto de carinho que ainda não encontrou na oferta que recebeu.

No ano passado, antes do verão, Asensio decidiu terminar o relacionamento com seu agente de longa data, Horacio Gaggioli, para trabalhar com a Gestifute e, especificamente, com Jorge Mendes. Faltando um ano de contrato com o clube, a mudança foi vista pelos torcedores como uma estratégia para deixar o Real Madrid, mas foi exatamente o contrário, para tentar renovar o contrato com o clube.

Ele está acomodado no clube e na cidade, e nada mais deseja do que continuar. No entanto, parece que ele teria que aceitar um corte salarial para fazer isso.

Certamente não faltariam ofertas caso ele partisse, com AC Milão disse ser interessado, bem como numerosos Liga Premiada lados.