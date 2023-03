A promessa tímida de Antonio Conte ao Tottenham: diz que está “pronto para morrer” pelo clube até o final da temporada

Antonio Conte enviou mensagens um tanto contraditórias a respeito de sua Futuro do Tottenham durante sua coletiva de imprensa na sexta-feira. Como já é costume ao longo desta temporada, o italiano foi novamente questionado se vai continuar no clube e, à maneira típica de Conte, recusou-se a dar uma resposta clara.

Dito isso, o italiano prometeu sem entusiasmo seu compromisso com o clube até o final da temporada. “Temos que terminar a temporada. E vou ver se o clube sabe muito bem, o que penso. E repito, estou pronto para morrer por este clube até o final da temporada. Então, se você me perguntar, nós ‘vai tomar a decisão com o clube. Mas o clube sabe muito bem, qual é o meu, uh, pensamentos. Espero. Espero isso até o fim. Não quero falar”, disse ele.

Estou pronto para morrer por este clube até o final da temporada Antonio Conte, treinador do Tottenham

Está ficando cada vez mais claro que Conte não permanecerá no clube na próxima temporada. E agora, após a péssima exibição da noite de quarta-feira na Liga dos Campeões, o sentimento entre os torcedores parece ser mútuo.

Quando o árbitro Clemet Turpin deu o apito final na quarta-feira, confirmando a eliminação do Spurs da Europa, vaias puderam ser ouvidas ao redor do estádio. Na verdade, uma seção particularmente vocal da multidão até cantou ex-chefe do Tottenham Mauricio Pochettino nome.

Apesar das grandes expectativas e de um forte otimismo no início da temporada, as coisas ficaram extremamente azedas nas últimas semanas. A relação entre os fãs de Conte e Spurs está quebrada, com o divórcio parecendo mais provável do que nunca.

Depois de ser eliminado da FA Cup e da Liga dos Campeões no espaço de quinze dias, Os Spurs agora sofrerão mais uma temporada sem troféus. A última vez que a equipe conquistou um título foi um impressionante Há 15 anos, em 2008, quando venceram a Taça da Liga.