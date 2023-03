A quarta derrota consecutiva dos Clippers para Russell Westbrook causa indignação entre os torcedores

Edesde então Russel Westbrook chegou em Los Angeles Clippers, os torcedores do Lakers comemoraram a saída do armador para o Utah Jazz. Mas ‘Brodie’ tinha outros planos, ele tinha toda a intenção de permanecer em Los Angeles independente de onde jogasse. Havia apenas algumas opções para ele, mas o Los Angeles Clippers era o mais óbvio. Depois de rescindir seu contrato com Utah, Westbrook estava livre para ir para qualquer time de sua escolha. Clippers queria agitar ainda mais a Conferência Oeste, trazendo um terceiro All-Star da NBA para um time já repleto de estrelas. Desnecessário dizer que as coisas não funcionaram como os torcedores do Clippers esperavam. Esta nova realidade com Wstbrook desperta novos medos sobre sua carreira profissional.

Antes do jogo de quinta-feira contra o Golden State Warriors no Chase Center, todas as três estrelas do Clippers jogaram juntas três vezes e perderam os três jogos. Westbrook marcou 17 pontos contra o Sacramento Kings durante sua estreia como Clipper, outros 17 contra o Denver Nuggets. No jogo contra o Minnesota Timberwolves, ele conseguiu apenas 14 pontos e mal marcou 8 contra o Warriors em 20 minutos jogados. Pode ser difícil aceitar por ele, mas inúmeros especialistas e jornalistas da NBA estão convencidos de que Russell Westbrook não tem nada a ver com o All-Star que ele era há alguns anos. Esse jogador MVP não está em lugar nenhum, estamos falando de um jogador reserva com uma função diferente.

Khawi está fazendo esforços inúteis com os Clippers

Tanto Paul George quanto Khawi Leonard jogaram bem durante esses quatro jogos, mas o nível de desempenho de Russell Westbrook ficou muito abaixo do que as pessoas esperavam dele. Leonard marcou 21 pontos esta noite, 23 contra o Timberwolves, 33 contra o Nuggets e 44 contra o Kings. Seu rosto logo após a derrota contra o Warriors era bastante auto-explicativo. Paul George foi abaixo do esperado esta noite com 11 pontos, 25 contra o Timberwolves, 23 contra o Nuggets e 34 contra o Kings. Nenhum desses jogos foi uma vitória para os Clippers. Todo mundo quer saber se Russell Westbrook tem espaço para melhorias ou se esta é sua nova realidade.