A razão pela qual a Academia baniu Richard Gere do Oscar

Ts cerimônias do Oscar têm marcado vários momentos polêmicos, sendo o mais recente Will Smith subir ao palco para dar um tapa Chris Rock ano passado.

Richard Gere é outro ator famoso que participou de um controverso incidente do Oscar, que levou à decisão da Academia de bani-lo da premiação.

Em 1993, Gere usou sua plataforma ao apresentar um prêmio para criticar o governo chinês sobre as violações dos direitos humanos em curso no Tibete.

“Com o conhecimento de que situação horrenda e horrenda de direitos humanos existe na China, [and Tibet] Eu me pergunto se todos nós poderíamos enviar amor, verdade e sanidade para Deng Xiaoping agora em Pequim, se talvez ele pegue suas tropas, tire-as do Tibete e permita que essas pessoas vivam como pessoas livres e independentes novamente”, Gere disse.

Sua decisão de não seguir o roteiro não agradou à Academia, que baniu o famoso ator por até duas décadas por mudar seu discurso.

“Os estúdios estão interessados ​​na possibilidade de obter grandes lucros”, Gere disse GQ.

“Mas ainda estou fazendo os mesmos filmes que fazia quando comecei. Histórias pequenas, interessantes, baseadas em personagens e narrativas. Isso não afetou minha vida de forma alguma.”

Gere voltou ao Oscar em 2013, quando brincou dizendo ao HuffPost UK que “aparentemente, fui reabilitado. Parece que se você ficar por aqui tempo suficiente, eles esquecem que o baniram”.