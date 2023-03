A reação chocada de Michael B. Jordan à possibilidade de ser o primeiro Superman negro

FSexta-feira trará a estreia espanhola de ‘Creed III’, um dos mais aguardados filmes Do ano. A terceira parcela da nova saga do boxe protagonizada Michael B. Jordan lidará com um conflito do passado que retornará ao presente para virar tudo de cabeça para baixo para o personagem principal.

Nesse contexto, Jordan, que interpreta Adonis Creed, filho de Apolo, terá que fazer inimigos e brigar com um velho amigo. A grande novidade desta vez é que Rocky Balboainterpretado pelo grande Sylvester Stallonenão estará no ringue para apoiar o filho do amigo e ex-rival.

Onde os restantes atores estiveram presentes foi na estreia do filme que decorreu ontem à noite no Estados Unidos. Lá, no tapete vermelho, o próprio Michael B. Jordan respondia às perguntas da mídia.

Houve uma em especial que tirou o ator do jogo, em relação à possibilidade de se tornar o próximo Super homen. Sua reação foi algo e tanto.

“Quem disse isso?” ele perguntou.

“Você disse isso. Eu não disse isso. Eu nem ouvi rumores sobre isso.

“Uh-huh. Uau.”

Foi a Entertainment Tonight que se encarregou de fazer a pergunta à estrela do filme ‘Pantera Negra’, sugerindo que ele pode se tornar o próximo Superman.

Mas mesmo que seja apenas um boato, não parece exagero, dada a política de inclusão de Hollywood nos últimos anos.