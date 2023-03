A renda astronômica que Johnny Depp gera com um de seus talentos

Johnny Depp é uma das figuras mais cobiçadas do mundo do cinema. Embora o ator tenha acabado de passar por um período difícil por causa do julgamento que teve de enfrentar devido à acusação de sua ex-esposa, Amber Heardsempre sentiu o apoio de sua profissão e de uma das marcas mais prestigiadas do mundo, a Dior.

O ator é uma verdadeira estrela no que faz e toda vez que toca em algo transforma em ouro. No entanto, parece que ele não está apenas atuando, já que a estrela de ‘Piratas do Caribe’ tem um novo talento: a pintura. Como tal, ele não hesitou em entrar no mundo da arte e usar muitas de suas obras para obter lucro.

Como surgiu a paixão de Johnny Depp pela atuação

Johnny Depp sempre se caracterizou como um homem muito carismático, tanto a nível pessoal como com cada uma das personagens que interpretou, todas muito diferentes. Porém, pouquíssimas pessoas sabiam que o ator é um apaixonado pela pintura, tendo como hobby desenhar quadros e obras sempre que tem tempo livre.

Sua paixão vem desde a época em que o americano dirigiu o filme sobre a vida de Amedeo Modigliani, um grande pintor da Escola de Paris. Nessas filmagens, o ícone de Hollywood resolveu fazer suas primeiras caricaturas de famosos, que se tornaram uma importante fonte de renda para o produtor.

Algumas dessas obras são retratos de rostos icônicos como Bob Marley, Hunter S. Thompson e River Phoenix, que estão à venda na galeria britânica Castle Fine Art. Todos eles valem 19.000 euros, Mas não só isso; segundo o próprio ator, ele ganhou um total de 8,5 milhões de euros por suas obras de arte nos últimos meses.

Desde então, Johnny Depp tomou esse hobby como um de seus antídotos para se desconectar de seus problemas e superar seus momentos ruins da melhor maneira possível. Vale ressaltar que a música é outro de seus hobbies.