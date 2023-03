Tseleção russa de futebol derrotou uma seleção iraquiana treinada pelo time da Espanha Casas de Jesus com uma vitória por 2 a 0 em sua primeira partida em casa desde o início da campanha militar russa na Ucrânia.

A equipe treinada por Valeri Karpin não jogava em solo russo desde que esmagou Chipre em novembro de 2021 nas eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar (6 a 0), que acabou não jogando porque foi excluído pela FIFA.

Os russos, que receberam seus adversários na espetacular Arena Gazprom, em São Petersburgo, não conseguiram quebrar a modesta seleção iraquiana no primeiro tempo, em que os árabes foram ainda melhores.

Os dois gols saíram após o intervalo. Primeiro, Anton Miranchuk aproveitou um rebote do goleiro e Sergey Pinyaev marcou o segundo em uma jogada solo.

Os 11 titulares do time da casa praticamente não contavam com grandes nomes, com exceção de CSKAde Ivan Obliakov e Spartak Moscoude Aleksandr Sobolev.

Karpin já havia anunciado que faria mudanças no time que empatou em 1 a 1 no Irã nesta semana, onde esteve sem suas principais estrelas, Alexandre Golovin (Mônaco) e Alexei Miranchuk (Turim), assim como seu capitão Georgi Dzhikiya.

Diante dos maus resultados, Karpin disse que está pronto para renunciar se a Federação Russa de Futebol assim o decidir, embora tenha argumentado que o principal motivo para o mau desempenho de seus jogadores foi principalmente psicológico.

Diante do ostracismo internacional e da falta de adversários para enfrentar, os russos disputaram um amistoso em setembro de 2022 no Quirguistão (1 a 2) e em novembro empataram sem gols no Tadjiquistão e no Uzbequistão.

Por todas essas razões, a Federação Russa de Futebol (RFU) está considerando deixar a UEFA e jogar na Ásia, uma proposta que gerou um acalorado debate doméstico.

A UFR teme que a exclusão da sua seleção também o impeça de participar, além do Campeonato da Europa na Alemanha, nas eliminatórias para o Mundial de 2026, que será disputado nos EUA, México e Canadá.

Karpinque renovou recentemente o contrato como treinador principal até 2024, apoiou a ideia de que Zenitos brasileiros malcom e Claudinhoque recentemente recebeu passaportes russos, poderia jogar pela seleção russa.