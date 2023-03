A saga de Harry Potter pode ser estendida com um novo filme

Aembora parecesse que o ‘Harry Potter‘ franquia do mundo do cinema havia chegado ao fim após os problemas que ‘Animais Fantásticos’ passou, um novo projeto poderia religar a obra do polêmico JK Rowling com a tela grande. O que é dito ser uma das maiores franquias do mundo ainda tem muito vapor.

Prova disso são os números das vendas de ‘Hogwarts Legacy’, o mais recente videojogo a ser lançado, que já vendeu mais de 12 milhões de unidades. Seja como for, no que diz respeito ao cinema, o retorno de Potter já teria nome próprio. Não seria uma produção inédita como o título do console, mas seria baseada na peça ‘Harry Potter and the Cursed Legacy’.

O possível retorno de Harry Potter

O chefe da Warner Media, Jason Kilar, explicou em uma conferência de Mídia e Telecomunicações que haveria novos projetos construídos em torno da franquia JK Rowling. Ele explicou que eles estavam ansiosos para mantê-lo ‘vivo’ na tela grande, fato que o novo CEO da empresa já confirmou.

David Zaslav explicou que quer reviver o que poderia ser um dos bruxos mais famosos de todos os tempos. Assim como eles iniciaram uma reinicialização com a DC, eles poderiam dar a ‘Harry Potter’ uma ‘segunda chance’ com um novo filme.

“Não temos um filme de Harry Potter há 15 anos e os filmes de DC e Harry Potter sempre renderam muito dinheiro”, confirmou Zaslay.

Estas palavras ganharam recentemente uma relevância especial porque os meios de comunicação como THR e Variety têm recebido vários relatórios que confirmam a produção deste novo projeto. Eles aludem a fontes internas, então ainda não há nenhuma declaração confirmando essa ideia, mas faria muito sentido considerando o que ‘Harry Potter’ significa na cultura cinematográfica.