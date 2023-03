A Southern Scandal: Júri considera Alex Murdaugh culpado de assassinato de esposa e filho

Dé agraciado Carolina do Sul advogadoAlex Murdaugh foi condenado por assassinato na quinta-feira pelas mortes a tiros de sua esposa e filho em um caso que narrava o desenrolar de uma poderosa família do sul com histórias de privilégio, ganância e vício.

O júri deliberou por menos de três horas antes de considerar Murdaugh culpado de duas acusações de assassinato no final de um julgamento de seis semanas que abriu a cortina sobre a queda do outrora proeminente advogado.

Murdaugh54, enfrenta 30 anos de prisão perpétua sem liberdade condicional para cada acusação de assassinato, quando o tribunal está programado para se reunir novamente para a sentença às 9h30 de sexta-feira.

Cerca de 30 membros do público sentados no tribunal ficaram em silêncio enquanto o veredicto era lido, e nenhum suspiro audível foi ouvido. Um oficial do tribunal havia advertido anteriormente para que ficassem quietos.

O filho sobrevivente de Murdaugh sentou-se cerca de quatro fileiras atrás de seu pai e da equipe de defesa, frequentemente descansando o rosto na palma da mão esquerda antes e enquanto o veredicto era lido.

Depois que o veredicto foi lido, a defesa pediu que o julgamento fosse anulado e o resultado anulado, mas Juiz Clifton Newman negou a moção e comentou sobre a enorme quantidade de evidências e depoimentos que os jurados ouviram.

O júri já considerou as evidências por um período significativo de tempo, e as evidências de culpa são esmagadoras Juiz Clifton Newman

“O júri já considerou as evidências por um período significativo de tempo, e as evidências de culpa são esmagadoras”, disse ele.

Por meio de mais de 75 testemunhas e quase 800 provas, os jurados ouviram sobre amigos e clientes traídos, a tentativa fracassada de Murdaugh de encenar sua própria morte em um esquema de fraude de seguros, um acidente fatal de barco no qual seu filho estava envolvido, a governanta que morreu em uma queda na casa dos Murdaugh, a cena terrível dos assassinatos e Bubba, o cachorro que rouba galinhas.

No final, o destino de Murdaugh parecia selado por um vídeo de celular feito por seu filho, que ele chamou de “Pequeno Detetive” por seu talento para encontrar frascos de analgésicos nos pertences de seu pai depois que o advogado desistiu dos comprimidos.

O testemunho culminou com a aparição de Murdaugh no banco das testemunhas, quando ele admitiu roubar milhões de clientes e mentir para os investigadores sobre estar no canil onde ocorreram os tiroteios, mas manteve firmemente sua inocência nas mortes de Maggie e Paul Murdaugh.

“Eu não matei Maggie e não matei Paul. Eu nunca machucaria Maggie e nunca machucaria Paul – nunca – sob nenhuma circunstância”, disse Murdaugh.

A esposa de Murdaugh, de 52 anos, foi baleada quatro ou cinco vezes com um rifle e seu filho de 22 anos foi baleado duas vezes com uma espingarda nos canis perto de sua zona rural. Condado de Colleton casa em 7 de junho de 2021.

Os promotores não tinham as armas usadas para matar os Murdaughs ou outras evidências diretas, como confissões ou respingos de sangue. Mas eles tinham uma montanha de evidências circunstanciais, lideradas por um vídeo bloqueado no celular de Paul Murdaugh por mais de um ano – o vídeo gravado minutos antes dos assassinatos que as testemunhas testemunharam capturou as vozes dos três Murdaughs.

Alex Murdaugh havia dito à polícia repetidamente após os assassinatos que ele não estava no canil e, em vez disso, estava cochilando antes de ir visitar sua mãe doente naquela noite. Murdaugh ligou para o 911 e disse que descobriu os corpos quando voltou para casa.

Mas em seu depoimento, Murdaugh admitiu ter se juntado a Maggie e Paul no canil, onde disse ter tirado uma galinha de um labrador amarelo chamado Bubba – cujo nome Murdaugh pode ser ouvido dizendo no vídeo – antes de voltar para casa pouco antes do tiroteio fatal.

Murdaugh mentiu sobre estar no canil por 20 meses antes de depor no 23º dia de seu julgamento. Ele culpou seu vício de décadas em opioides por deixá-lo paranóico, criando desconfiança na polícia. Ele disse que, uma vez que seguiu esse caminho, sentiu-se preso na mentira.

“Oh, que teia emaranhada nós tecemos. Uma vez contei uma mentira – contei à minha família – tive que continuar mentindo”, testemunhou.

O promotor Creighton Waters interrogou Murdaugh sobre o que ele repetidamente chamou de “nova história” do advogado sobre o que aconteceu no canil, conduzindo-o momento a momento pela linha do tempo e atacando sua memória “nebulosa” de certos detalhes, como suas últimas palavras para sua esposa e filho.

Um agente estadual também testemunhou que as marcas nos cartuchos usados ​​encontrados ao redor do corpo de Maggie Murdaugh correspondiam às marcas nos cartuchos disparados em um campo de tiro em outro lugar da propriedade, embora a defesa tenha dito que esse tipo de correspondência é uma ciência inexata.

Murdaugh vem de uma família que dominou o cenário jurídico local por décadas. Seu pai, avô e bisavô foram os promotores eleitos da área por mais de 80 anos e seu escritório de advocacia familiar cresceu para dezenas de advogados processando ferrovias, corporações e outras grandes empresas.

O agora ex-advogado admitiu ter roubado milhões de dólares da empresa familiar e de clientes, dizendo que precisava do dinheiro para financiar seu vício em drogas. Antes de ser acusado de assassinato, Murdaugh estava na prisão aguardando julgamento por cerca de 100 outras acusações, desde fraude de seguros a sonegação de impostos.

Os promotores disseram aos jurados que Murdaugh estava com medo de que todos os seus crimes fossem descobertos, então ele matou sua esposa e filho para ganhar simpatia e ganhar tempo para cobrir seus rastros.

Os advogados de Murdaugh quase certamente apelarão da condenação com base no fato de o juiz ter permitido as evidências dos crimes financeiros, que eles afirmam não ter relação com os assassinatos e foram usados ​​pelos promotores para manchar a reputação de Murdaugh.