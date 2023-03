A surpreendente confissão de Lady Gaga sobre por que ela precisa de solidão para criar sua arte

Lady Gaga é uma das pessoas mais famosas do planeta, mas ela não gosta de ter uma grande comitiva. Na verdade, ela prefere manter seu círculo pequeno e valoriza seu tempo sozinha. Embora ela tenha desenvolvido uma carreira interessante no cinema, onde ela será vista em breve na sequência de Joker, a paixão de Gaga é criar música.

Em uma entrevista recente com Papel de parede revista, o 13 vezes vencedor do Grammy revelou: “Na verdade, estou realmente interessado em viver mais uma vida de solidão. É muito bom ter tempo para ficar sozinho, ser expansivo e saber que você é o suficiente. I gostaria de poder dizer isso ao meu eu mais jovem.”

Lady Gaga começa a chorar após cancelamento de show devido a tempestade em Miami

Lady Gaga credita seu amor pela solidão aos seus primeiros dias escrevendo música sozinha. “Quando eu era mais jovem, passava muito tempo sozinha escrevendo música. Mas quanto mais bem-sucedida eu me tornava, mais sentia que precisava de outras pessoas para me dizer que eu era ótima”, disse ela.

Ela quer ser mais produtiva com CONFIRA

Apesar de sua fama, as intenções de Lady Gaga com a música sempre foram focadas no ofício e não nas recompensas que vêm com ele. “Se eu não tivesse o sucesso que tenho hoje – sou muito grata pelo meu sucesso – ainda estaria fazendo isso. Absolutamente, 100%”, disse ela.

Lady Gaga ainda tem uma citação de um livro de Rainer Maria Rilke tatuado em seu braço, que diz: “Devo escrever?” Ela diz: “É um lembrete para sempre priorizar minha paixão pela música”.

Embora ela possa aparecer em eventos chamativos, Lady Gaga passa a maior parte do tempo trabalhando em CONFIRA em casa. “Isso é o que realmente me deixa feliz”, disse ela.

Gaga acredita que amor e bondade são mais importantes do que fama e fortuna: “As coisas mais importantes são amor e bondade. Bondade é o que criará harmonia, não celebridade e não fama”, disse ela.

As palavras de Lady Gaga são um lembrete de que é importante cuidar de nós mesmos e priorizar nosso bem-estar mental e emocional, mesmo em um mundo onde o sucesso e a fama são altamente valorizados.