A surpreendente mudança física de Will Smith desde o controverso Oscar 2022

Tele Oscar 2023 aproximam-se e é inevitável recordarmos a gala do ano passado, um dos eventos mais polémicos do ano por causa da bofetada Will Smith deu apresentador Chris Rock quando ele fez uma piada de mau gosto sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Agora, quase um ano depois, as lembranças daquele momento estão voltando, embora o ator esteja banido da premiação até segunda ordem. Na verdade, Chris Rock finalmente falará sobre o tapa por meio de um especial de stand up da Netflix. O show, intitulado ‘Chris Rock: Selective Outrage’, será a primeira transmissão ao vivo da plataforma em 4 de março.

A mudança física radical de Will Smith

No entanto, o que realmente está nas notícias é o novo filme de Will e sua dramática mudança física. O filme é o drama ‘Emancipation’, sobre a escravidão nos Estados Unidos e foi lançado nos EUA em dezembro de 2022 e agora será a vez do resto do mundo nos próximos meses, só na Apple TV.

As fotos e o trailer oficial mostram uma imagem muito desbotada Will Smith, obra de maquilhagem e ficção da qual é o principal protagonista. Ele aparece com uma barba protuberante, embora sem bigode, feridas por todo o corpo e muito mais finas que o normal, além de cabelos grisalhos.

Novos projetos em 2023

Mas, além de ‘Emancipation’, Will Smith também trará outros novos projetos para seus fãs em 2023. Em dezembro passado, Jerry Bruckheimer, produtor da franquia ‘Bad Boys’, disse claramente que ‘Bad Boys 4’ seria feito e que as controvérsias que surgiram após o tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar não afetariam nem um pouco o projeto. Isso se provou verdade com a Sony, junto com Will Smith e Martin Lawrence, anunciando oficialmente a nova parcela da saga em janeiro.