A tecnologia OVNI é uma ‘engenharia reversa secreta’, diz o congressista do Tennessee

Ade acordo com O congressista do Tennessee Tim Burchettrecuperado OVNI a tecnologia pode estar “passando por engenharia reversa agora”, mas “não entendemos” como ela funciona. Burchett acredita que os EUA “recuperaram uma nave em algum momento e possíveis seres”. No entanto, o Departamento de Defesa não confirmou a natureza dos três objetos restantes, que foram alvos de mísseis de caças dos EUA sobre Alasca, Canadá e Lago Huron, Michigan.

Em 13 de fevereiro, Secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre disse à mídia que “não havia indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre”. Esses objetos não identificados provocaram ondas de novas especulações sobre o que os OVNIs podem ser, que tipo de risco eles podem representar e o que pode vir a seguir.

Senador da Louisiana John Kennedy disse, após um briefing confidencial sobre os objetos no mês passado, que estava “claro para mim que este não é um fenômeno recente”. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby confirmou em 13 de fevereiro que Presidente Biden ordenou que uma “equipe interagências” investigasse as “implicações mais amplas da política para detecção, análise e disposição de objetos aéreos não identificados que representam riscos de segurança ou proteção”.

Existem dezenas de avistamentos que não podem ser explicados

Houve um total de 510 avistamentos de UAP registrados no relatório de 2022, e os avistamentos gerais aumentaram 366 desde o relatório publicado anteriormente. Dos 171 avistamentos restantes, alguns “parecem ter demonstrado características de voo ou capacidades de desempenho incomuns e requerem uma análise mais aprofundada”.

Ronald Moultrie, Subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurançadisse em 16 de dezembro que a inteligência dos EUA não encontrou nada “que nos levasse a acreditar que qualquer um dos objetos que vimos é de origem alienígena”.

Embora não haja confirmação de vida alienígena, alguns, incluindo o diretor Steven Spielbergacreditam que é matematicamente impossível sermos a única espécie inteligente no cosmos.

Spielberg disse: “Acho que o que está saindo recentemente é fascinante.” Este sentimento foi repetido por Senador John Kennedyque disse aos repórteres reunidos para “trancar suas portas esta noite”.

À medida que mais informações se tornam disponíveis, fica claro que o mistério de objetos não identificados em nosso espaço aéreo continua a capturar nossa imaginação. Quer sejam de origem extraterrestre ou não, as implicações desses avistamentos devem ser levadas a sério por agências governamentais e empresas privadas.